Alerta para los migrantes: EE.UU. duplica las restricciones y veta a ciudadanos de 39 naciones

El gobierno de Estados Unidos anunció una ampliación de las restricciones de entrada para ciudadanos extranjeros mediante una proclamación firmada por el presidente Donald Trump. La medida duplicó el alcance de las limitaciones vigentes y elevó a 39 el número total de países con prohibiciones totales o parciales.

Qué establece la nueva proclamación de Trump para vetar la entrada de ciertos extranjeros

“El presidente restringe y limita aún más la entrada de extranjeros para proteger la seguridad de EE.UU.”, anunció el comunicado oficial de la Casa Blanca. Desde la administración federal se explicó que la medida responde a evaluaciones técnicas realizadas por distintas agencias federales.

Trump firma una nueva proclamación para ampliar y fortalecer las restricciones de entrada de ciudadanos extranjeros a EE.UU. Alex Brandon - AP

El análisis incluyó datos sobre verificación de identidad, confiabilidad de documentos civiles, cooperación gubernamental y tasas de permanencia ilegal tras el vencimiento de visas. A partir de esos informes, el gobierno determinó que varios países no cumplen con los estándares requeridos.

El comunicado oficial sostuvo que el objetivo central es limitar el ingreso de personas sobre las cuales EE.UU. no dispone de información suficiente para evaluar posibles riesgos. En ese marco, las restricciones buscan presionar a las naciones involucradas para que mejoren sus sistemas de control y cooperen con las autoridades estadounidenses.

El texto oficial señaló que las restricciones no son uniformes, sino que se adaptan a la situación particular. En algunos casos, se mantuvieron prohibiciones completas ya vigentes, mientras que en otros se agravaron el nivel de las ya existentes, así como también se incorporaron nuevas naciones.

Las medidas pueden ser revisadas si los países afectados demuestran avances verificables en materia de control de identidad, intercambio de información y aceptación de ciudadanos sujetos a deportación.

Las restricciones detallan excepciones específicas, incluyendo residentes legales permanentes y ciertos tipos de visa Nicholas Szewczyk / Unsplash

Países con prohibición total de ingreso a EE.UU.

El nuevo esquema mantiene las restricciones completas para 12 países que ya estaban clasificados como de alto riesgo. En esta categoría permanecen Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

A esa lista se sumaron siete naciones:

Burkina Faso

Malí

Níger

Sudán del Sur

Siria

Laos

Sierra Leona

Además, se impuso una prohibición completa para personas que intenten ingresar con documentos de viaje emitidos o aprobados por la Autoridad Palestina. El gobierno estadounidense argumentó que, debido a la situación de seguridad y al control limitado de las autoridades locales, no es posible realizar una verificación adecuada de los solicitantes.

En todos estos casos, la suspensión se aplica tanto a visas de inmigrante como a la mayoría de las categorías de no inmigrante, salvo excepciones específicas.

La justificación principal es proteger la seguridad nacional y abordar las deficiencias en el escrutinio, la investigación y el intercambio de información de ciertos países CBP - CBP

La Casa Blanca justificó la medida tras asegurar que estas naciones presentan problemas estructurales que dificultan una evaluación confiable de quienes solicitan ingresar al país norteamericano. Entre los factores mencionados se encuentran la presencia de organizaciones terroristas, conflictos armados internos y falta de control gubernamental efectivo.

También se señalaron tasas elevadas de permanencia ilegal tras el vencimiento de visas. En el caso de Laos, por ejemplo, se registraron niveles altos de sobrestadía tanto en visas de turismo como de estudio. Situaciones similares fueron identificadas en Sierra Leona, Sudán del Sur y Níger.

Restricciones parciales para 19 países tras la proclamación de Trump

Además de las prohibiciones completas, la proclamación amplió la lista de países con restricciones parciales. En estos casos, las limitaciones afectan principalmente a visas de inmigrante y a determinadas categorías de no inmigrante, como las visas B-1, B-2, F, M y J.

Las 15 naciones incorporadas a esta categoría son:

Angola

Antigua y Barbuda

Benín

Costa de Marfil

Dominica

Gabón

Gambia

Malaui

Mauritania

Nigeria

Senegal

Tanzania

Tonga

Zambia

Zimbabue

A ellos se suman Burundi, Cuba, Togo y Venezuela, que ya contaban con restricciones parciales previas.

La justificación para estas limitaciones incluye tasas elevadas de sobrestadía, deficiencias en los sistemas de registro civil y antecedentes penales poco confiables. En algunos casos, como Antigua y Barbuda o Dominica, se mencionaron programas de ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia, considerados un riesgo para la verificación de identidad.

En países como Nigeria y Gambia, el gobierno estadounidense señaló la actividad de grupos extremistas y dificultades para realizar controles exhaustivos de antecedentes.

La administración Trump enfatiza que estas acciones son necesarias para obtener la cooperación de gobiernos extranjeros y hacer cumplir las leyes de inmigración Alex Brandon - AP

Excepciones y alivios específicos para las personas de países con prohibiciones totales o parciales

La proclamación contempla una serie de excepciones para determinadas personas y categorías. Quedan excluidos de las restricciones los residentes legales permanentes de EE.UU., así como los titulares de visas válidas emitidas antes de la entrada en vigor de la medida.

También se prevén excepciones para: