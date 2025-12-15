Ya entró en vigor: el Uscis cambió una de sus reglas para la green card y ciudadanía de EE.UU. con efecto inmediato

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció nuevos límites sobre la antigüedad de las fotos que puede usar para emitir documentos migratorios. La medida entró en vigor de inmediato y, según la agencia, busca reforzar la seguridad nacional.

Qué se sabe de la nueva normativa del Uscis

La agencia informó la nueva normativa a través de un comunicado publicado en su sitio web. En el texto se establece que las fotos reutilizadas no podrán tener más de tres años de antigüedad al momento en que la persona presente un formulario ante el Uscis.

Uscis solo podrá reutilizar fotografías faciales que hayan sido tomadas dentro de los tres años previos a la fecha en que el extranjero presente un nuevo formulario ante la agencia Uscis

En el caso de que la imagen registrada en el sistema supere ese tiempo, el solicitante deberá esperar a que lo citen para hacerse una nueva. No se permitirán fotos presentadas por las personas.

“Con validez inmediata, las guías del Manual de Políticas de Uscis limitan la reutilización de fotos. Solo se aceptan imágenes tomadas por la agencia u otras entidades autorizadas”, señaló el organismo federal.

Las razones detrás de la medida que impacta en la comunidad migrante

Según el comunicado oficial, la decisión busca prevenir el fraude de identidad y que cada foto presente en un documento sea “precisa y fiable”.

Esta medida busca modernizar los procesos de investigación de seguridad y verificación de antecedentes en Estados Unidos Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

Para remarcar este punto, detallan las flexibilidades existentes durante la pandemia, donde se permitió el uso de fotografías de hasta diez años, aun si la apariencia de la persona había cambiado de manera significativa.

“Esta medida puso en riesgo la habilidad de Uscis para verificar, identificar y realizar apropiadamente investigaciones de seguridad de extranjeros“, detalló.

Luego, agregó: “En cambio, esta política concuerda con las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional para modernizar los procesos de investigación de seguridad y verificación de antecedentes y abordar las vulnerabilidades en los documentos de identidad“.

Cuáles son las últimas medidas del Uscis

La agencia implementó nuevas restricciones en los trámites migratorios. Entre las últimas normativas se encuentra la reducción de cinco a 18 meses de los permisos de trabajo.

La reducción de los permisos de trabajo afecta a las personas que tengan pendientes solicitudes de asilo o de suspensión de la expulsión Freepik

El cambio afecta a las personas que tengan solicitudes de asilo o de suspensión de expulsión en trámite, así como a quienes presenten una solicitud de permiso de trabajo a partir del 5 de diciembre o la hayan presentado antes y aún estén a la espera de una resolución.

“Tras el ataque perpetrado contra miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestro país por un extranjero que fue admitido por la administración anterior, queda aún más claro que el Uscis debe llevar a cabo controles frecuentes de los extranjeros”, dijo Joseph Edlow, el director de la agencia, en un comunicado.

Otra de las medidas aplicadas fue la pausa de las solicitudes de asilo, green card, procesos de ciudadanía y ajuste de estatus para las personas provenientes de países catalogados como de “alto riesgo” como Cuba y Venezuela.

Venezuela es uno de los países catalogados como de “alto riesgo” por EE.UU. Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Todavía no hay información exacta sobre hasta cuándo puede regir la pausa. Lo que sí se sabe es que, probablemente, aumentará los retrasos en millones de casos que todavía están pendientes con el Uscis.