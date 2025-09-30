Alerta para quienes remodelen su casa: el nuevo arancel que entra en vigor este 1° de octubre en EE.UU.
Un impuesto golpeará a los estadounidenses que planean renovar su hogar, con aumentos que afectarán directamente a productos clave
Un nuevo arancel anunciado por el presidente Donald Trump impactará en el bolsillo de los estadounidenses, sobre todo en los de aquellos que planean remodelar su casa. Desde este miércoles 1° de octubre, los precios de gabinetes, tocadores y muebles importados subirán de manera considerable, lo que encarecerá los proyectos de renovación en todo el país norteamericano.
Aranceles de Trump: así suben los precios de gabinetes y muebles en EE.UU.
La medida incrementará de forma considerable el valor de estos productos, con un impacto directo en la economía familiar. De esta manera, quedarán establecidos dos gravámenes diferenciados para artículos importados de uso frecuente en este rubro.
El presidente confirmó que desde el miércoles 1° de octubre, los nuevos impuestos serán:
- Arancel del 50%: aplicado a todos los gabinetes de cocina importados, tocadores de baño (bathroom vanities) y “productos asociados”.
- Arancel del 30%: aplicado a los muebles tapizados importados del extranjero.
Trump justificó la política como un freno a la “inundación” de bienes importados y la calificó de cuestión de seguridad nacional. Según explicó en sus redes sociales, la fabricación local debe resguardarse porque la competencia desleal “es muy injusta” para los productores estadounidenses.
Este anuncio confirma la tendencia: entre agosto de 2024 y agosto de 2025, según los últimos datos compartidos por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), los muebles de sala, cocina y comedor presentaron un aumento del 9,5%. En el mismo periodo, los muebles y ropa de cama subieron un 4,7% y los suministros para el hogar un 2,8%.
Cómo afectan los nuevos aranceles de Trump a las remodelaciones de cocina y baño
Si la disposición entra en vigor tal como fue anunciada, los especialistas prevén que los fabricantes de productos de hogar trasladarán parte de los costos adicionales a los clientes. Esto significa que renovar una cocina o un baño será mucho más caro que en años anteriores.
Zak Stambor, analista minorista de la empresa de investigación de mercado eMarketer, comentó a CBS News que las personas que planean renovar su baño o cocina enfrentan un escenario complejo por la falta de previsión en los precios.
Por otro lado, reveló que los consumidores de bajos ingresos serán los más afectados, no solo por sus menores ingresos discrecionales, sino porque los muebles de menor costo que se venden en EE.UU. suelen ser importados de países del sudeste asiático, que ahora enfrentarán una fuerte imposición arancelaria.
Canadá, México y Vietnam: los países más golpeados por los aranceles de muebles
En su proclamación presidencial, Trump advirtió que las importaciones de madera y muebles desgastan la seguridad nacional de Estados Unidos. Entre los países más afectados se encuentran Canadá, México y Vietnam, según lo recopilado por Reuters.
- Canadá: es el principal proveedor de madera blanda. Sus productores ya enfrentaban aranceles de alrededor del 35%, cifra que se elevará con la nueva disposición. El gobierno canadiense planea renegociar el acuerdo comercial existente con EE.UU. y México.
- México y Vietnam: en los últimos años se consolidaron como exportadores de muebles de madera hacia Estados Unidos tras las restricciones impuestas a China. Sin embargo, sus ventas también se encarecerían de manera significativa a partir de octubre.
