Los virus son una de las caras negativas de la tecnología, ya que el uso de programas maliciosos puede afectar la manera en la que las personas se relacionan con el mundo. Ahora, un nuevo malware empezó a popularizarse en forma del Xamalicious, que representa un serio llamado de atención para los usuarios de dispositivos Android.

Este virus, con su capacidad para eludir las medidas de seguridad de la Google Play Store, se ha infiltrado en una variedad de aplicaciones aparentemente inofensivas, que van desde juegos y horóscopos hasta herramientas de salud y productividad. La sofisticación del programa radica en su habilidad para recopilar información crítica del dispositivo, como detalles del sistema operativo, ubicación, contactos y contraseñas, y su capacidad para instalar encubiertamente otras aplicaciones maliciosas.

La comunidad de ciberseguridad ha reaccionado rápidamente ante esta amenaza, al identificar y eliminar las aplicaciones infectadas de la Google Play Store. No obstante, el riesgo persiste para aquellos usuarios que ya habían descargado dichas aplicaciones.

El virus alarmó a la comunidad ciberseguridad que ya tomó medidas para contrarrestar sus efectos Shutterstock

La lista de aplicaciones afectadas incluye: Step Keeper: Easy Pedometer, Track Your Sleep, Essential Horoscope for Android, 3D Skin Editor for PE Minecraft, Logo Maker Pro, Auto Click Repeater, Count Easy Calorie Calculator, Sound Volume Extender, LetterLink, Numerology: Personal Horoscope & Number Predictions, Sound Volume Booster, Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot, y Universal Calculator.

La protección contra este virus y otros riesgos similares implica una serie de prácticas de seguridad recomendadas por expertos. La regla de oro es descargar aplicaciones exclusivamente de tiendas oficiales como Google Play Store y evitar la instalación de aplicaciones desde fuentes no oficiales o mediante el sideloading. Además, es crucial contar con un software antivirus actualizado en todos los dispositivos Android.

Sin embargo, la protección no se limita solo a estas medidas. Los usuarios deben estar atentos a los permisos que las aplicaciones solicitan al instalarse y realizar copias de seguridad regulares de sus dispositivos. La educación y concienciación sobre los riesgos de seguridad cibernética son fundamentales para prevenir ataques y proteger la privacidad y la seguridad personal.

El malware se infiltró en una serie de aplicaciones que van desde juegos y horóscopos hasta herramientas de salud y productividad Shutterstock - Shutterstock

Otras medidas que se pueden tomar

Cambiar todas las contraseñas desde otro dispositivo seguro

Al sospechar que un dispositivo ha sido infectado, es esencial cambiar todas las contraseñas de cuentas importantes mediante otro aparato.

Monitorear detenidamente cuentas y transacciones financieras

Es fundamental revisar regularmente los estados de cuenta bancarios y las transacciones en tarjetas de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa o no autorizada.

Considerar la utilización de servicios de protección de identidad

Estos servicios pueden ayudar a monitorear y alertar sobre posibles amenazas a la identidad personal y financiera.

Contactar al banco y a las compañías de tarjetas de crédito

Informar a las instituciones financieras sobre la situación permite tomar medidas preventivas para proteger las cuentas y activos.

Alertar a todos los contactos sobre la posible infección

Es importante notificar a los contactos para que estén atentos a correos electrónicos o mensajes sospechosos que podrían haber sido enviados desde el dispositivo infectado.

Restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica

La restauración de fábrica del dispositivo puede eliminar el malware. Sin embargo, es importante hacerlo solo después de haber respaldado los datos importantes en un medio seguro.