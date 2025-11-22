Amazon comenzó a enviar reembolsos automáticos a sus clientes: quiénes recibirán una parte de los US$2500 millones

Amazon inició el envío de reembolsos automáticos a determinados usuarios de Prime en Estados Unidos, en el marco del acuerdo de US$2500 millones alcanzado tras la demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Según el organismo, los pagos comenzaron el 12 de noviembre y forman parte de un esquema que contempla US$1000 millones en penalidades civiles y un total de US$1500 millones distribuidos a ciertos consumidores.

Quiénes reciben el reembolso automático de Amazon en Estados Unidos

La devolución automática, según detalló la FTC en un comunicado oficial, está destinada a consumidores estadounidenses que se hayan registrado en Amazon Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025, exclusivamente a través de alguno de los mecanismos identificados como “Challenged Enrollment Flow”.

La demanda de la FTC señaló que Amazon dificultaba el proceso para cancelar una suscripción Prime

Además, deben haber utilizado no más de tres beneficios de Prime, como podrían ser Prime Music, Prime Video u otros productos similares, en cualquier periodo de 12 meses dentro de ese marco temporal.

De acuerdo a Andrew N. Ferguson, presidente de la FTC, “las pruebas demostraron que Amazon utilizó sofisticadas trampas de suscripción diseñadas para manipular a los consumidores y lograr que se suscribieran a Prime, para luego dificultarles enormemente la cancelación de su suscripción”.

Los usuarios de Amazon en EE.UU. que deberán presentar un reclamo para cobrar la devolución

El acuerdo también contempla un grupo de consumidores elegibles para una devolución, pero a través de un reclamo formal, según destacó un informe de NBC.

Estas personas recibirán una notificación por correo electrónico o postal antes del 23 de enero de 2026, y el proceso para presentar reclamos se habilitará el 24 de diciembre de 2025. En este caso, califican quienes:

Se inscribieron a Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

Usaron más de tres, pero menos de diez beneficios de Prime en un periodo de 12 meses.

Se inscribieron involuntariamente mediante un Challenged Enrollment Flow o intentaron cancelar el servicio sin lograrlo.

Amazon deberá hacer las devoluciones con un tope de US$51 Foto de Alexander Grey en Unsplash

Montos, plazos y modalidades del reembolso de Amazon

Los clientes que cumplan con los requisitos recibirán la devolución correspondiente a las tarifas de su suscripción a Prime, con un tope de US$51.

El mecanismo de pago será digital (PayPal o Venmo) o por cheque, en caso de que el usuario no acepte la transferencia inicial. El envío de reembolsos automáticos continuará hasta el 24 de diciembre, según informó la FTC.

Las prácticas de suscripción de Amazon que terminaron en la demanda

La demanda presentada por la FTC señaló que Amazon dificultó la compra de productos sin activar una membresía y que, en algunos casos, el botón para completar la transacción no aclaraba que implicaba una inscripción a Prime.

Amazon deberá devolverle dinero a los usuarios damnificados PATRICK T. FALLON� - AFP�

También afirmó que la cancelación resultaba extensa y compleja. De hecho, internamente Amazon denominaba al proceso “Ilíada”, haciendo alusión a la dificultad que conllevaba el proceso que le solicitaba al usuario la confirmación a lo largo de tres páginas.

El acuerdo final establece que Amazon no podrá presentar información confusa sobre suscripciones, deberá detallar costos de forma completa, garantizar el consentimiento expreso del usuario y ofrecer mecanismos de renovación y cancelación que no sean “difíciles, costosos, confusos o que demanden tiempo”.