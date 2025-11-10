Reembolso de Amazon Prime 2025: quiénes pueden recibir hasta US$51, según la FTC

Amazon deberá pagar 2500 millones de dólares tras un acuerdo que se comunicó en septiembre con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que lo acusó de emplear métodos engañosos para inscribir a millones de usuarios en Amazon Prime sin consentimiento y de crear obstáculos para cancelar el servicio. La medida busca compensar a unos 35 millones de consumidores en Estados Unidos.

¿Qué determinó la FTC en el acuerdo histórico?

El organismo estadounidense sostuvo que Amazon violó la Ley FTC y la Ley para Restaurar la Confianza de los Compradores en Línea (ROSCA, por sus siglas en inglés) al diseñar interfaces que llevaban a los consumidores a suscribirse involuntariamente a Prime.

Amazon deberá rediseñar sus interfaces para ofrecer opciones claras de inscripción y cancelación Amazon

Además, la empresa creó un proceso de cancelación “excesivamente difícil”, según la investigación, con el propósito de reducir las bajas del servicio. La orden judicial, aprobada por unanimidad por la Comisión, impone:

US$1000 millones en multas civiles, la cifra más alta por violación de una norma de la FTC.

en multas civiles, la cifra más alta por violación de una norma de la FTC. US$1500 millones en reembolsos directos a los usuarios afectados.

en reembolsos directos a los usuarios afectados. La obligación de modificar sus procesos de inscripción y cancelación, que incluye un botón claro para rechazar Prime y un mecanismo de cancelación sencillo y accesible.

¿Quiénes pueden recibir la compensación de Amazon?

De acuerdo con la información oficial de la FTC, pueden recibir un reembolso automático los clientes que cumplan tres condiciones:

Ser cliente de Amazon Prime en Estados Unidos .

. Haberse inscrito entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 mediante un “flujo de inscripción impugnado” (Prime Video Enrollment Flow, Universal Prime Decision Page, Single Page Checkout o Shipping Option Select Page), o haber intentado cancelar sin éxito la suscripción durante ese mismo período.

mediante un “flujo de inscripción impugnado” (Prime Video Enrollment Flow, Universal Prime Decision Page, Single Page Checkout o Shipping Option Select Page), o haber intentado cancelar sin éxito la suscripción durante ese mismo período. Haber utilizado menos de tres beneficios de Prime —como Prime Video o Prime Music— en cualquier período de doce meses después de la inscripción.

Los clientes elegibles recibirán un reembolso automático de hasta US$51 por las tarifas de suscripción a Prime.

Unos 35 millones de consumidores en EE.UU. podrían recibir compensaciones Freepick

¿Cómo solicitar el reembolso de Amazon?

Según la FTC, no es necesario realizar ninguna gestión por ahora. Amazon emitirá automáticamente los reembolsos antes del 25 de diciembre de 2025 a los usuarios que cumplan los requisitos.

A partir de 2026, se abrirá una segunda etapa de reclamaciones para quienes no hayan recibido el pago automático.

Los clientes recibirán instrucciones por parte de un administrador independiente, y dispondrán de 180 días para completar y enviar el formulario correspondiente.

Por otro lado, la FTC aclara que no contacta a los consumidores por teléfono o correo electrónico sobre este caso. Aclara que si alguien se comunica en nombre de este organismo para prometer un reembolso, se trata de una estafa. En estos casos, los fraudes pueden reportarse en la web ReportFraud.ftc.gov.

El organismo concluyó que Amazon violó leyes federales al inducir a usuarios a suscribirse sin consentimiento Amazon

¿Qué dijo Amazon sobre el fallo?

Tras la publicación del fallo, Amazon negó haber actuado de forma ilegal y defendió su política de transparencia. En una declaración en su página publicada el 25 de septiembre, la empresa afirmó: “Trabajamos intensamente para que los clientes puedan registrarse o cancelar de manera clara y sencilla, y para ofrecer un valor sustancial a nuestros millones de miembros Prime en todo el mundo”.