Amazon tiene la casa prefabricada con forma de chalet por menos de US$40 mil

En Estados Unidos, las casas prefabricadas se han convertido en una opción más asequible para acceder a una vivienda propia. Es por ello que diferentes proveedores suelen compartir sus modelos a través de Amazon, en donde existen piezas de diferentes estilos, que prometen tener muchas más ventajas que las construcciones convencionales.

La casa prefabricada estilo tienda para acampar de venta en Amazon

La casa prefabricada tiene un estilo de cabaña, dos pisos y una construcción modular totalmente personalizable, además de que se vende por menos de US$40 mil, de acuerdo con Amazon.

Algunas de las características más destacadas es que posee un espacio pequeño, pero expandible, de 40 pies (12 metros), así como balcones, oficina móvil, y un patio trasero.

El diseño puede ampliarse hasta conformar seis habitaciones. El vendedor destaca que es un modelo plegable para facilitar su transporte, y que puede ser una casa moderna de dos pisos, o mantenerse en un solo piso, según el deseo de su dueño.

El fabricante promete que la instalación de la casa prefabricada estilo tienda para acampar es sencilla y solo se requieren de una a tres personas para llevar a cabo el trabajo. Además, dice que los materiales son de alta resistencia ante terremotos y condiciones adversas de viento y nieve.

Otra de las características destacables del modelo es que cuenta con paneles con protección UV, así como la plomería completa para un baño, cocina y sala de estar, lo que la convierte en un lugar acogedor para vivir.

Este modelo de casa prefabricada está dirigido a aquellas personas con un estilo de vida móvil, ya que se dobla y se transporta en un remolque, lo que hace fácil su reubicación.

La construcción también promete lujo y espacios expandibles con baños modernos, cocinas equipadas, ventanas grandes y almacenamiento inteligente. El mantenimiento que requiere es mínimo y también puede durar varias décadas, con un soporte de por vida y una garantía de hasta tres años.

Cuánto cuesta una casa prefabricada en EE.UU.

Las casas prefabricadas en Estados Unidos suelen tener precios diferentes, según el tamaño y el tipo de vivienda.

Generalmente, aquellas que constan de una sección cuestan entre US$100 mil y US$200 mil, mientras que las viviendas modulares más grandes pueden costar entre US$150 mil y US$300 mil o más.

Los compradores de este tipo de casas también deben considerar costos adicionales, como el terreno en donde se instalará, así como los gastos de preparación de la zona, establecimiento de la estructura y servicios para hacer la vivienda habitable.

El costo de transportación de la vivienda oscila entre US$5 mil y US$10 mil, mientras que la preparación del terreno y la cimentación puede tener un precio de hasta US$20 mil, según las necesidades.

Una vez instalada la casa prefabricada, la instalación de los servicios básicos, como electricidad, agua y drenaje, puede ser de hasta US$10 mil, mientras que las facturas de otros permisos y consultas con técnicos pueden ascender hasta los US$3 mil, en promedio.

Aunque la mayoría de estas construcciones prometen ser más económicas, el precio final puede aumentar con las opciones de personalización de los acabados del inmueble, o la expansión de sus dimensiones. Lo que sumaría hasta unos US$50 mil, según el tipo de mejoras que añada el comprador.

Al sumar todos los gastos adicionales a la estructura de una casa prefabricada, esta puede costar hasta US$300 mil, mientras que el costo promedio de una vivienda tradicional suele ser de más de US$500 mil en el mercado inmobiliario del país norteamericano.

La ventaja principal de estas viviendas son su mayor asequibilidad, aunque también pueden tener otros beneficios, como métodos de construcción más rápidos que los tradicionales, menor impacto ambiental, menos generación de residuos y alta tecnología, entre otros.