Amazon y Walmart actualizan sus políticas de reembolso: cómo afecta a los consumidores y a los minoristas

En los últimos años, el comercio en línea se popularizó alrededor del mundo debido a sus ventajas para los consumidores, que pueden visitar distintas tiendas y llenar sus carritos virtuales sin necesidad de salir al exterior ni cargar bolsas pesadas hasta sus casas. Sin embargo, todas estas comodidades desaparecen al momento de tener que devolver un producto. Frente a esto, Amazon y Walmart hicieron un cambio en sus políticas de reembolso que afecta a sus clientes.

Cómo es la devolución sin reembolso de Amazon y Walmart

Después de esperar un pedido a domicilio durante días, semanas, o incluso a meses, a nadie le gusta encontrarse con un producto dañado o que no es lo que esperaba. En estas situaciones, hasta ahora, los compradores no solo se frustraban por no poder del disfrutar del artículo que ordenaron, sino que, en caso de querer devolverlo, debían envolverlo en plástico, etiquetarlo y llevarlo a una oficina de correo.

No obstante, hace algunos meses, grandes empresas como Amazon y Walmart implementaron una nueva medida que elimina la necesidad de pasar por este tedioso proceso. Se trata de una estrategia conocida como “devolución sin reembolso” que beneficia a los minoristas y a sus clientes.

La nueva medida de Amazon y Walmart elimina la necesidad de envolver, etiquetar y llevar al correo un producto para ser devuelto (Ted Shaffrey/AP) Ted Shaffrey/AP

En qué consisten las nuevas políticas de reembolso de Amazon y Walmart

La “devolución sin reembolso” consiste en ofrecer a los clientes un reembolso completo del dinero, además de la posibilidad de quedarse con los artículos que no quieren, de acuerdo con AP News. De esta forma, se reducen los gastos de envío, el tiempo de procesamiento y otros costos que suponen los productos devueltos, de los que se encargan las plataformas.

Amazon y Walmart decidieron implementar esta estrategia dado que muchos artículos no merecen la pena ser devueltos en términos económicos. Por ejemplo, una camiseta de US$20 podría costar US$30 en gastos de envío, por lo que se concluyó que la solución es no exigirla de regreso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas empresas solo ofrecen devoluciones sin reembolso para productos de bajo costo o con un valor de reventa limitado.

Si bien Amazon incorporó esta práctica hace años, en agosto anunció que ampliaría la opción a los vendedores externos que generan la mayor parte de las ventas en la plataforma. De esta forma, quienes utilizan los servicios logísticos de la compañía podrían conservar algunos productos de US$75 o menos sin tener que devolverlos.

Por su parte, Walmart no estableció un límite de precio de forma pública hasta el momento. En este sentido, las empresas de comercio electrónico no suelen revelar sus criterios para emitir devoluciones sin reembolsos debido a las preocupaciones sobre el fraude, y por esto no brindan detalles sobre las políticas en sus sitios web.

Las empresas de comercio electrónico no suelen revelar sus criterios para emitir devoluciones sin reembolsos debido a las preocupaciones sobre el fraude (iStock) iStock

La contracara de las nuevas políticas de reembolso de Amazon y Walmart

Si bien las devoluciones sin reembolsos benefician tanto a minoristas como a clientes, las marcas no siempre permiten que los consumidores se queden con los artículos, ya que muchos podrían intentar aprovecharse del sistema al comprar productos que quieren y obtenerlos de forma gratuita. Por esta razón, las empresas implementan algoritmos para determinar a quiénes se le debe dar esta opción y a quiénes no.

Para tomar esta decisión, los factores que tienen en cuenta los algoritmos podrían ser el grado de confianza en un comprador, basado en patrones de compras y devoluciones anteriores, los costos de envío y la demanda del producto en cuestión.

Por último, estas nuevas políticas de reembolso podrían fomentar el desperdicio, debido a que muchos clientes se quedarían con productos que no quieren y podrían acabar en la basura. Si bien cada vez son más las empresas que las implementan, el tiempo demostrará si el ahorro que representan para ellas viene acompañado de graves consecuencias para el medioambiente.

LA NACION