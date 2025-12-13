American Airlines elimina una ruta a un país vecino en 2026: cómo pedir el reembolso del boleto aéreo

American Airlines anunció la cancelación de la ruta entre Nueva York, Estados Unidos, y Toronto, Canadá. Los vuelos se eliminarían a partir de 2026, mientras que otras dos aerolíneas continúan con las operaciones habituales.

A partir de cuándo se cancelan los vuelos de American Airlines entre Nueva York y Toronto

El Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson (YYZ), en Canadá, y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK) no contarán con una ruta directa de American Airlines a partir del 20 de mayo de 2026.

La decisión afecta a dos vuelos diarios que se operaron entre los dos destinos desde su inauguración en enero de 2023.

La ruta Nueva York-Toronto quedaría suspendida a partir de mayo de 2026 para la compañía Nam Y. Huh - AP

Según el sitio Aviation A to Z, la aerolínea estadounidense con sede en Texas tomó la decisión debido a un descenso cada vez más notorio de la demanda de los viajes entre Estados Unidos y Canadá, operados con aviones Embraer 175.

Las estadísticas de Statistics Canada evidenciaron que el número de visitantes internacionales procedentes de EE.UU. que ingresaron al país vecino por vía aérea osciló entre los 7000 y los 12.500 al día.

Los pasajeros que tuvieran un vuelo previsto para después de la fecha de mayo de 2026 en esa ruta pueden obtener un reembolso Lynne Sladky� - AP�

Cómo solicitar un reembolso de un vuelo de American Airlines de Nueva York a Toronto

El sitio web de American Airlines detalla su política de reembolso para los billetes de avión, en función del tipo de pasaje y el plazo con el que se solicita la devolución del dinero invertido. Esta petición se debe realizar a través de la página oficial de la compañía, al iniciar sesión en la cuenta personal del usuario o con la búsqueda del número de vuelo.

(Archivo) Los viajeros del aeropuerto JFK de Nueva York que se dirigieran a Toronto después de mitad de 2026 pueden pedir un reembolso de sus pasajes

La compañía advirtió que se dispone de 24 horas desde la compra del boleto para solicitar el reembolso, si fue comprado con dos días de antelación a la salida. En esos casos, este proceso suele demorar un período de siete días hábiles para las tarjetas de crédito y de 20 días para el resto de formas de pago.

En las devoluciones, se descontarán los impuestos no reembolsables por la venta y el cargo de servicio de la reserva.

American Airlines puntualizó que, bajo las reglas del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés), los pasajeros pueden recibir un reembolso si su vuelo se interrumpe significativamente y no aceptan las ofertas de cambio de reserva.

Otros casos de aceptación de la devolución para los boletos no reembolsables son:

Si existe un cambio de horario de más de tres horas en un destino nacional o de más de cuatro horas en uno internacional.

Se produjo un cambio de horario del vuelo de 90 minutos o más dentro de las 72 horas previas a la salida programada.

El pasajero o su acompañante fallecen.

Por órdenes militares.

Qué aerolíneas operan entre Nueva York y Toronto en 2026, tras el adiós de American Airlines

El sitio mencionado resaltó que, por el momento, los viajeros que quieran realizar la ruta de la ciudad estadounidense a la capital de Canadá cuentan con dos aerolíneas disponibles para 2026: Delta Air Lines y Air Canada.

Los vuelos que operan ambas compañías cubre la ruta entre el aeropuerto JFK de Nueva York y Pearson de Toronto.