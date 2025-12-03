La nueva regla de la TSA que se aplica para viajeros en EE.UU. sin Real ID o pasaporte: tendrán que pagar

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de una nueva tarifa de 45 dólares para los viajeros que no cuenten con una identificación Real ID, un pasaporte o un método aceptado por la entidad a la hora de abordar un vuelo. Los pasajeros tendrán disponible un sistema de verificación alternativo en los controles de seguridad a partir del 1º de febrero de 2026.

Quiénes deberán abonar la tarifa de la TSA en los viajes en Estados Unidos

Los viajeros que no porten una identificación aceptable por la TSA deberán abonar una tarifa de US$45 para utilizar el sistema de verificación de identidad alternativo modernizado, denominado TSA Confirm.ID. Este mecanismo se ofrecerá en los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses, aunque también se podrá realizar el pago por anticipado.

La identificación Real ID entró en vigor el 7 de mayo de 2025 Archivo

En un comunicado oficial emitido el 1º de diciembre, la agencia indicó que esa tarifa se aplicará para el sistema de verificación por una duración de los viajes de 10 días.

El monto requerido en los puestos de seguridad aeroportuarios de la TSA será aplicable a todos los pasajeros que no cuenten con una identificación que cumpla con los estándares Real ID, bajo su entrada en vigor el 7 de mayo de 2025. De esa manera, estos viajeros serán derivados al proceso TSA Confirm.ID en el momento del check-in.

Qué documentos acepta la TSA, además de la Real ID y el pasaporte

La entidad detalló los documentos de identificación aceptables, que son:

Licencia de conducir Real ID , así como tarjeta de identidad con fotografía emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) estatal.

, así como tarjeta de identidad con fotografía emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) estatal. Pasaporte de EE.UU. o tarjeta de pasaporte. También son aceptables los emitidos por un gobierno extranjero.

Licencias de conducir mejoradas (EDL).

Tarjetas de viajero confiable, como Global Entry, Nexus o Sentri.

Identificaciones del Departamento de Defensa estadounidense.

Tarjeta de residente permanente o green card.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal reconocida a nivel federal.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Licencia de conducir provincial canadiense.

Credencial de identificación de trabajador de transporte (TWIC).

Documento de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Credencial de marino mercante de Estados Unidos.

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC).

Cuáles son los documentos válidos para volar en Estados Unidos, según la TSA Archivo

La advertencia de la TSA para los viajeros que no tengan Real ID

La agencia indicó a los viajeros que no posean un documento Real ID que programen una cita en el DMV correspondiente “lo antes posible”. Según la entidad, más del 94% de los pasajeros ya utiliza esa identificación.

Para quienes no cuenten con esa credencial, la TSA advirtió mayores demoras en los controles de los aeropuertos. El miembro de la agencia, Adam Stahl, detalló otras implicaciones: “La verificación de identidad es esencial para la seguridad de los viajeros, ya que mantiene a terroristas, delincuentes e inmigrantes indocumentados fuera de los sistemas de transporte nacionales”.

La TSA advirtió posibles demoras en los controles de seguridad para los pasajeros que no posean Real ID Archivo

Sobre la tarifa implementada por la TSA a partir del 1º de febrero de 2026, alegó que “garantiza que el costo de la verificación de una identificación insuficiente corra por cuenta del viajero y no del contribuyente”.

Y concluyó: “La seguridad de los viajeros es nuestra máxima prioridad, por lo que instamos a todos a obtener una Real ID u otra identificación válida para evitar retrasos y la posibilidad de perder vuelos".