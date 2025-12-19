El alcalde demócrata de Illinois que se enfrenta a Gregory Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza: “Son inaceptables”

Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, el director de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, desembarcó nuevamente en Evanston, Illinois, para reforzar las operaciones migratorias. Ante su presencia, una multitud de manifestantes se congregó y el alcalde de la ciudad, Daniel Biss, confrontó a los agentes.

La confrontación entre el alcalde demócrata y Gregory Bovino por la Patrulla Fronteriza

Luego de retirarse en noviembre tras las operaciones de control migratorio en la región, Bovino regresó con su equipo a Evanston el martes pasado.

Los medios presentes captaron una confrontación directa entre Biss y el director de la Patrulla Fronteriza en una gasolinera.

Fox News

"Sus opiniones son inaceptables... la violencia es inaceptable“, le espetó el alcalde, según informó Fox News. Como respuesta, Bovino expresó: “Sí, lo es, por eso estamos aquí. Por eso estamos en su comunidad para escuchar qué necesitan que hagamos cuando lidiamos con una situación violenta o algo similar, donde no debería haber violencia por parte de quienes no deberían estar aquí en su comunidad”.

Tras el breve intercambio, Biss publicó un comunicado, citado por ABC Chicago, en el que cuestionó el accionar del funcionario. “Greg Bovino y sus matones deben largarse de Evanston. Se lo dije directamente a Bovino: la violencia, el racismo y la brutalidad que sus agentes están infligiendo en el área de Chicago son inaceptables y antiestadounidenses”, manifestó.

En esa línea, el alcalde concluyó: “Los agentes de Bovino intentaron intimidarme, pero no cederé y no dejaré de luchar contra este régimen fascista de terror”.

En su cuenta de X, el director de la Patrulla Fronteriza respondió a su manera. “Tuve la oportunidad de interactuar con el alcalde de Evanston, quien me preguntó por qué estaba en la ciudad. Le dije al alcalde que estábamos allí para hacer de su ciudad un lugar más seguro a través de la aplicación del Título 8 de la ley migratoria y cómo funcionan estas operaciones”, señaló.

A continuación, agregó: “Espero que le haya sido esclarecedor. ¡Siempre disfruto reunirme y hablar con tales funcionarios y hoy no fue una excepción! Tal vez el alcalde verá la luz mientras seguimos sacando gente mala de Evanston”.

La postura de la policía frente a las declaraciones de Gregory Bovino

Al conocer las palabras de Bovino, el Departamento de Policía de Evanston (EPD, por sus siglas en inglés) emitió una declaración para desmentir una presunta colaboración.

“El Departamento de Policía de Evanston no se coordina, ni se coordinará, con la CBP ni con el ICE. La respuesta del departamento fue congruente con la Ordenanza Local 75-O-25, la Ley TRUST de Illinois y las directrices previas comunicadas públicamente por los funcionarios municipales”, escribieron las autoridades.

A su vez, remarcaron que el departamento “se centra en restablecer el orden y documentar estos incidentes a medida que ocurren”.

Amanda Mason - Foto Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Por su parte, el Departamento de la Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés) le dijo a Fox News que “no colabora con las autoridades federales en la aplicación de la ley migratoria”. Luego, relató un episodio que involucró su participación.

“Hoy temprano, agentes del Departamento de Policía de Chicago respondieron a una llamada de asistencia policial. La persona que llamó, un agente federal que se encontraba dentro de un vehículo, dijo que otro vehículo intentaba embestirla. Los agentes que acudieron localizaron los autos en Lake Shore Drive y los detuvieron en la cuadra 5700 de N. Sheridan para obtener más información”, contó la agencia.

Los oficiales se pusieron en contacto con el agente federal y detuvieron el vehículo en el que se encontraba. Luego, el funcionario informó que no deseaba tomar medidas coercitivas y continuó su camino.

Las operaciones de Gregory Bovino con la Patrulla Fronteriza en Evanston

Las redadas migratorias llevadas a cabo bajo la Operación Midway Blitz en septiembre y octubre resultaron en cientos de arrestos de migrantes.

El clima pareció calmarse cuando Bovino se retiró con su equipo en noviembre para dirigir operaciones de inmigración en Nueva Orleans y Carolina del Norte.

El regreso durante el pasado martes reavivó el temor en la comunidad migrante. Según ABC, hubo varios incidentes relacionados con su presencia. Grupos comunitarios indicaron que al menos 15 personas fueron arrestadas.

KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Al margen de las redadas migratorias, los comercios ubicados en centros concurridos por inmigrantes también sufrieron un impacto.

La Cámara de Comercio del barrio de Chicago Little Village reparó en que desde el comienzo de la Operación Midway Blitz, la actividad en los negocios erigidos a lo largo del corredor de la calle 26 de Little Village disminuyó entre un 40% y un 70% en comparación con el año pasado.

A falta de una semana para Navidad, el efecto es fuerte para las personas que dependen de estos ingresos.

“Parece que esto está muy dirigido. Parece que esto tiene un propósito, como si estuvieran haciendo redadas aquí en nuestro corredor comercial porque saben que están afectando el corazón económico, no solo de Little Village, sino también de la ciudad”, comentó Jennifer Aguilar, de la Cámara de Comercio de Little Village, en diálogo con ABC.