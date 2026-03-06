Crisis histórica en Cuba: la polémica por las acciones del nieto de Fidel Castro en medio de los apagones masivos
A Sandro, hijo de Alexis y de Yamile Luz Rodríguez, se lo pudo ver en historias de Instagram en pleno festejo y parrillada
En una Cuba atravesada por apagones prolongados, escasez y un malestar social creciente, las imágenes que circulan en redes sociales del nieto de Fidel Castro desataron una nueva ola de indignación. Mientras miles de familias soportaban la falta de electricidad, el calor y la imposibilidad de cocinar, Sandro Castro eligió mostrar una escena festiva en plena calle habanera.
Dominó, cerveza y parrillada en plena oscuridad: Sandro Castro mostró cómo vivió el apagón
Según se pudo ver en su Instagram, que ahora aparece restringido, Sandro Castro compartió dos historias en las que se lo vió cómo disfrutaba de un apagón general en La Habana junto a un grupo de amigos. En las grabaciones aparece sentado alrededor de una mesa de dominó, con varias cervezas sobre la superficie y una parrillada improvisada en medio de la calle.
En uno de los videos se lo observa con una cerveza Bucanero mientras conversa con un amigo. El interlocutor le pregunta, en tono de broma, si no está “traicionando” a la marca Cristal, que él suele promocionar. La respuesta de Sandro fue tajante: “Yo nunca traiciono mis ideales”.
Las imágenes mostraron un ambiente distendido: risas, bebidas y la preparación de una parrillada —aunque sin exhibir ningún producto cárnico— en medio de un apagón que dejó a amplias zonas de la capital sin electricidad. Mientras tanto, miles de familias debían soportar el calor, la oscuridad y la imposibilidad de conservar o cocinar alimentos. El contraste fue inmediato y evidente.
Quién es Sandro Castro: el nieto del poder en Cuba
Tal como detalla El País, Sandro Castro es hijo de Alexis Castro Soto del Valle, uno de los ocho hijos reconocidos de Fidel Castro. Su madre es Yamile Luz Rodríguez, quien mantuvo una relación con Alexis en la década de 1990.
Sandro nació en 1991, en los años finales del llamado Período Especial, una etapa de severa crisis económica tras la caída de la Unión Soviética.
Mientras gran parte de la población enfrentaba carencias extremas, racionamientos y dificultades para acceder a productos básicos, él creció dentro del círculo más privilegiado del poder cubano.
Hoy, con casi 35 años, no siguió el camino político ni el discurso ideológico de su abuelo. No viste uniforme verde olivo ni apela a consignas revolucionarias. Se define como influencer, DJ y empresario vinculado al mundo nocturno.
En sus redes sociales exhibe autos de lujo, fiestas privadas y cenas exclusivas. El medio DNews lo describe como el rostro de una generación del poder que no busca parecerse al pueblo ni ocultar las ventajas que disfruta. En ese sentido, su figura encarna una transformación simbólica: de la austeridad discursiva del pasado a una exhibición abierta del bienestar personal en medio de la escasez generalizada.
Privilegios en tiempos de escasez: la vida de los Castro para los cubanos
CiberCuba subrayó que las acciones de Sandro Castro son vistas por una parte significativa de la ciudadanía como provocaciones. Mientras la isla atraviesa una crisis energética y económica profunda, sus publicaciones exhiben una vida de ocio y despreocupación que contrasta con la realidad de quienes viven con recursos extremadamente limitados.
El influencer suele presentarse como alguien que también padece los apagones, pero las imágenes que comparte muestran celebraciones, bebidas y encuentros nocturnos que transmiten una sensación de privilegio, según el medio.
Las críticas del medio apuntan a que su estilo de vida ostentoso y su exposición constante en redes sociales refuerzan la percepción de una élite desconectada del sufrimiento cotidiano.
