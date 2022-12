Aplicó una extraña técnica en el avión, perjudicó a otro pasajero y la destruyeron en redes: “Desconsiderada”

escuchar

No hay nada mejor que la comodidad en un vuelo, sobre todo si se trata de uno muy largo. Sin embargo, siempre es bueno preguntarles a los pasajeros cercanos si las acciones que se realizan causan algún tipo de molestia. La falta de esta actitud fue el detonante de la experiencia de una mujer en un viaje reciente, ya que llevó a cabo una acción que provocó una oleada de rechazo en las redes sociales.

La historia fue publicada en Reddit, donde un pasajero exhibió a una mujer calificándola de “grosera” y “desconsiderada” por haber colocado una sábana en su asiento. Con su artefacto de viaje, el pasajero de atrás no pudo ver la pantalla ni tener la opción de alguna película durante su recorrido en el aire: “Supongo que no hay entretenimiento para mi esposa en este vuelo”, escribió el pasajero en la red social. Es así como demostró su molestia con una fotografía adjunta donde se vio cómo la manta con elásticos en los bordes cubría al menos la mitad de la pantalla.

El pasajero compartió una fotografía donde se ve la sábana cubrir gran parte de la pantalla del asiento Reddit - Reddit / mildlyinfuriating

¿Una manta por higiene?

La publicación causó una controversia en Internet con opiniones divididas. Algunos asumieron que la mujer usó la sábana para evitar tocar directamente el asiento y no contraer virus u otros gérmenes. Según varios expertos, los aviones no suelen tener una limpieza adecuada en cada uno de los traslados que realizan a diario. Por eso, incluso recomiendan no quitarse los zapatos durante todo el vuelo, ya que las aeronaves se limpian en profundidad de manera esporádica, aunque esto depende de cada aerolínea.

No obstante, otros más opinaron que es incorrecto pensar en la comodidad de uno mismo. Estos le aconsejaron al pasajero colocar la sábana en la cabeza de la mujer que lo utilizó o simplemente quitarla, como un castigo por no ser considerada con los demás. Otro recordó que en uno de sus viajes sucedió algo similar, pero la solución que le dieron fue mucho mejor de lo que esperaba: “Alrededor de 2005 tuve un escenario similar. Le pregunté cortésmente a la persona si le importaba quitar su cabello que cubría la pantalla. Me ignoró y el asiento se reclinó por completo. Solución: hablé con la azafata. Ella fue y le dijo al asistente principal que luego se ocupó del problema. No mucho después, me ascendieron a clase ejecutiva”.

A pesar de que la mayoría criticó las acciones, otros usuarios le aconsejaron simplemente avisarle a la persona que iba adelante, ya que era muy probable que no se hubiera dado cuenta del inconveniente que había ocasionado y el error se podía solucionar de una forma más sencilla.

Los usuarios de Reddit aconsejaron pedir a la mujer que quitara la sábana para evitar más problemas Unsplash

“Probablemente no se dio cuenta de que no había bajado por completo, pero claramente no se molestó en verificar”, escribió uno de los seguidores en Reddit.

La conversación continuó con críticas y acciones hacia la mujer o al pasajero que la exhibió, hasta que algunos comentaron que lo correcto hubiera sido comentarlo en lugar de publicar las imágenes: “Simplemente diga ´lo siento, la cubierta de la silla está bloqueando mi pantalla´ y ‘levántela’. Problema resuelto”, escribió finalmente un usuario, que fue apoyado por otros más.

LA NACION