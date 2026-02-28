Applebee’s se despide de EE.UU.: los restaurantes que dejan de funcionar en 2026

Otro de los restaurantes más emblemáticos de Estados Unidos, Applebee’s, está reduciendo su presencia en el país. A pesar de que sigue operando más de 1500 locales en todo el mundo, varios establecimientos en Estados Unidos han cerrado recientemente o anunciaron su cierre, lo que ha generado dudas entre los ciudadanos sobre si la marca está enfrentando una crisis o incluso una posible quiebra.

En qué lugares cerrarán los restaurantes de Applebee’s

De acuerdo con Detroit Free Press, se han confirmado cuatro cierres de Applebee’s en Estados Unidos en 2026, como parte de un plan de reestructuración corporativa que busca optimizar operaciones y enfocarse en formatos de restaurante más rentables.

Applebee's cierra restaurantes en Nueva York e Indiana (Applebee's)

Los cierres reportados incluyen dos ubicaciones en Evansville, Indiana —operadas por la empresa matriz—, un local en Columbia, Missouri, y otro en Glenville, Nueva York, programado para abril de este año.

Los dos restaurantes en Evansville, que habían estado en funcionamiento durante varias décadas, ya no figuran en el sitio web oficial de Applebee’s. El local de Columbia también cerró recientemente después de más de 30 años de operación. En Glenville, el restaurante ubicado en 268 Saratoga Road cerrará definitivamente el 12 de abril de 2026, tras cerca de 10 años atendiendo a la comunidad local.

Aunque estos cierres permanentes afectan a varios empleados y comensales habituales, no todas las sucursales en las áreas afectadas están desapareciendo: franquiciados locales han anunciado que ofrecerán puestos de trabajo en otras unidades cercanas para los trabajadores afectados por el cierre en Glenville.

A diferencia de otras cadenas que han enfrentado recortes masivos, Applebee’s no ha anunciado un cierre generalizado de todos sus restaurantes. Por ejemplo, en el estado de Michigan, donde cuenta con más de 80 locales, no se han confirmado cierres por el momento.

Llegarán más restaurantes de Applebee’s y IHOP

Detrás de estos cierres hay una estrategia de negocio más amplia. La empresa matriz, Dine Brands Global —propietaria también de IHOP y otros conceptos— ha explicado que los cierres forman parte de un proceso natural en un sistema de restauración “maduro” y responden a factores como el rendimiento de determinadas ubicaciones y los costos operativos crecientes, según Evansville Courier & Press.

Applebee's ofreció trasladar a sus empleados a otros restaurantes ante cierres (Applebee's)

En lugar de una retirada total, Dine Brands ha impulsado la apertura de restaurantes de doble marca (Applebee’s + IHOP), una fórmula que ha mostrado mejor rendimiento financiero. La compañía ha abierto más de 32 locales de este tipo en Estados Unidos y espera expandir esa cifra hasta 80 sucursales de doble marca para finales de 2026.

Esta estrategia responde a un contexto más amplio de aumento de costos en el sector de la restauración: desde 2020, los gastos en alimentos, servicios públicos y combustible se han incrementado significativamente, lo que ha llevado a franquiciados y a la propia Applebee’s a ajustar su portafolio de ubicaciones.

Por qué Applebee’s cierra sus restaurantes

Las razones detrás de estos cierres no se reducen a una sola causa: la empresa asegura que forman parte de una restructuración normal para una franquicia establecida y extensa, donde algunas ubicaciones con bajo rendimiento dejan paso a nuevas oportunidades, indica People.

La cadena de restaurantes Applebee´s en Staten Island, Nueva York, es una de las más reconocidas en el país (Archivo) Applebee´s

El presidente de Applebee’s ha explicado que la marca planea abrir más restaurantes que en años anteriores, reforzando su presencia en el país con conceptos innovadores y mejorando la experiencia general del cliente.