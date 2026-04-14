Quién es el exjefe de espionaje que huyó de Brasil y fue detenido por el ICE en Estados Unidos

Recientemente, se dio a conocer que Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia de Brasil, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El brasileño fue funcionario durante el gobierno de Jair Bolsonaro y huyó de su país porque enfrenta una condena por el golpe de Estado fallido en 2023.

Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia de Brasil, fue arrestado por el ICE

El brasileño, quien además de funcionario fue diputado, huyó a EE.UU. hace algunos meses, luego de que se resolviera su condena.

En una causa donde se investigaron múltiples delitos, fue encontrado culpable de participar con Bolsonaro en el intento de golpe a Lula Da Silva, luego de las elecciones de 2022.

Alexandre Ramagem fue condenado en Brasil por participar del intento de golpe de Jair Bolsonaro Bruna Prado - AP

Mientras permanecía en Florida, Ramagem fue detenido y puesto bajo custodia del ICE, según CNN. Hasta el momento, no quedan claras las condiciones en las que fue arrestado, ya que conviven dos versiones.

Por un lado, desde Brasil expresan que se trató de una colaboración internacional de los gobiernos de Lula Da Silva y Donald Trump. Por su parte, la versión que dan personas más cercanas al bolsonarismo indican que fue una detención aleatoria.

Colaboración del ICE con Brasil o parada de tráfico

De acuerdo con el medio citado, la Policía Federal de Brasil comentó sobre la detención en un comunicado que parecía hacer referencia a Ramagem.

El ICE detuvo a Ramagem en Florida ICE

Aunque no dieron su nombre ni más detalles, mencionaron que un fugitivo brasileño había sido arrestado en Florida. Además, la institución declaró que el arresto se logró gracias a la “cooperación policial internacional entre Brasil y EE.UU. en la lucha contra el crimen organizado".

El hecho ocurrió días después de que el gobierno anunciara un acuerdo entre ambos países para luchar contra el crimen organizado.

Sin embargo, la otra versión sobre la detención de Ramagem niega una colaboración del ICE con las autoridades de Brasil. Según Paulo Figueiredo, periodista cercano a Bolsonaro, se trató de un control de tránsito.

De acuerdo con esta versión, el exjefe de inteligencia brasileño fue detenido aleatoriamente durante una parada de tráfico y luego remitido al ICE por la policía local.

¿Qué pasa con las propiedades cuando uno es arrestado por ICE?

El relato de Figueiredo no explica por qué la agencia federal lo tomó bajo custodia, ya que también manifestó que Ramagem tiene estatus migratorio legal en EE.UU. y que actualmente hay una solicitud de asilo en trámite.

Por su parte, el ICE solamente indicó que Ramagem está bajo su custodia, pero no dio mayores detalles del caso.

Ramagem enfrenta 16 años de prisión en Brasil y se refugió en EE.UU.

El exdiputado fue condenado a 16 años de prisión en septiembre de 2025, según recordó DW. Después de su participación en el complot para un golpe de Estado, el Tribunal Supremo Federal lo halló culpable de las acusaciones y emitió sentencia.

En aquel entonces, Ramagem logró salir de Brasil a pesar de que tenía una prohibición para abandonar el país por su situación judicial. El exfuncionario cruzó la frontera en auto a Guyana sin pasar por controles migratorios.

Luego de entrar a EE.UU. con un pasaporte diplomático, permaneció allí hasta ahora, cuando quedó detenido por el ICE.