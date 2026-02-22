La famosa tienda de comida rápida en EE.UU. confirma el cierre de más de 300 tiendas en 2026

Una de las franquicias de comida rápida más famosas de Estados Unidos confirmó que atraviesa por una crisis económica, por lo que en 2026 tendrá que cerrar más de 300 sucursales en el país. Esta nueva estrategia forma parte de su plan de recuperación, luego de que en 2025 comenzaran con el cierre de algunas de sus tiendas.

Wendy’s confirma el cierre de más de 300 tiendas en EE.UU.

Directivos de la empresa de restaurantes de comida rápida Wendy’s informaron a sus inversores que planean cerrar entre 298 y 358 locales durante la primera mitad de 2026, señaló The Dallas Express.

Wendy's cerrará más de 300 sucursales en EE.UU. este año (Facebook/Wendy's)

A la fecha, la cadena de comida rápida cuenta con unos 5969 restaurantes en todo Estados Unidos, por lo que los cierres anunciados solo representarían entre el 5 % y el 6 % del total de las sucursales, aseguró Ken Cook, director ejecutivo interino.

Los cierres forman parte de un plan de recuperación anunciado anteriormente. De hecho, 28 de las tiendas de Wendy’s cerraron durante el cuarto trimestre de 2025, según el informe de ganancias presentado por la empresa y dado a conocer en un comunicado.

Las decisiones detrás del cierre de estos locales se deben a que no generaban las ganancias esperadas, por lo que dejaron de ser rentables. Ahora, la cadena de comida rápida buscará enfocarse en aquellos que sí cuentan con resultados positivos desde el punto de vista económico.

Los motivos detrás del cierre de las sucursales

La baja en ventas dentro de las tiendas responde a diversos factores, entre ellos una estrategia de promociones que no funcionó como se esperaba. Lo anterior provocó que algunos consumidores prefirieran otros restaurantes o redujeran su gasto en comida rápida ante el aumento en el costo de vida, según AP News.

Varias sucursales de esta cadena de restaurantes no están siendo rentables (Facebook/Wendy's)

Las ventas de Wendy’s a nivel mundial no han sido distintas, ya que en 2025 sufrieron una caída del 10 % en la última parte del año y el panorama para 2026 no luce favorable. En el mejor de los escenarios, las ventas totales se mantendrían planas, lo que es alarmante para un negocio de comida rápida.

Hasta el momento, Wendy’s no ha revelado cuáles serán las tiendas que cerrarán en este 2026, por lo que se espera que la compañía pronto dé a conocer cuáles serán las sucursales que dejarán de funcionar para el público.

Wendy’s cambiará su menú y buscará seguir los pasos de sus competidores

De acuerdo con Ken Cook, el año pasado Wendy’s estaba en una situación más complicada debido a que las ventas en los locales de Estados Unidos cayeron un 11.3 % durante el último trimestre y un 5.6 % en todo el año.

Wendy's agregó un nuevo sandwich y una hamburguesa al menú (Facebook/Wendy's)

El directivo reconoció que cometieron el error de enfocarse demasiado en promociones de precios por tiempo limitado en vez de centrarse en estrategias de valor diario, como lo ha hecho la competencia.

Por ejemplo, McDonald’s ha registrado resultados sólidos gracias a una estrategia enfocada en el valor diario, lo que ocasionó que sus ventas a nivel nacional aumentaran alrededor de un 6 % y un 7 % en el último trimestre de 2025, según informes de Spectrum News.

Las novedades en el menú que implementará Wendy’s

Una de las estrategias de Wendy’s para recuperarse económicamente y posicionarse con más fuerza en el mercado consiste en llevar a cabo cambios en su menú. Recientemente, presentaron los “Biggie Deals”, un menú de valor permanente con precios de US$4, US$6 y US$8, diseñado para atraer a consumidores con presupuestos ajustados.

Wendy's agregó a su menú los Biggie Deals, que tienen precios económicos (Facebook/Wendy's)

También planean agregar nuevos elementos al menú, incluidos un sándwich de pollo y una hamburguesa con queso y tocino, entre otros productos.

“Nuestro objetivo este año es recuperar la relevancia y reconstruir la confianza de los clientes a través de una ejecución y un marketing disciplinados”, afirmó Ken Cook a los inversores, según Fox Business.