Argentina vs. Marruecos: hora y en qué canal de EE.UU. pasan la final del Mundial Sub 20 en vivo

Este domingo, la selección argentina Sub 20 se enfrenta a Marruecos en la gran final del Mundial, un encuentro que promete emociones y que podrá seguirse en vivo desde Estados Unidos. El partido está programado para las 19 horas del Este (ET) en EE.UU., y los aficionados tendrán múltiples opciones para no perderse ningún detalle de esta definición histórica.

Cómo ver en vivo la final del Mundial Sub 20

La transmisión en vivo desde EE.UU. estará disponible a través de Fox Sports, FIFA+ y Fubo Sports. Además, para quienes prefieran seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, canchallena.com ofrecerá una cobertura completa online.

El recorrido de Argentina y Marruecos

Argentina llega a esta instancia decisiva con un rendimiento impecable, ganó sus seis partidos disputados en el torneo. Este domingo representa una oportunidad para cortar una racha de 18 años sin alcanzar la final, desde su última consagración en Canadá 2007, donde venció 2-1 a República Checa.

El equipo dirigido por Diego Placente ha exhibido una notable calidad de juego a lo largo de toda la Copa del Mundo de Chile 2025. Placente, formado en la escuela de Néstor Pekerman —campeón mundial en Malasia 1997—, ha sabido guiar a un conjunto que ha desplegado un fútbol vistoso y efectivo, imponiéndose en todos sus compromisos en tiempo reglamentario.

La selección argentina es la máxima ganadora en la historia de los mundiales Sub 20, lo que añade un peso significativo a esta final.

Julio Soler, capitán de la Argentina, y Houssam Essadak, de Marruecos, posan con la Copa del Mundo Sub 20 antes de la final que ambos equipos disputarán este domingo en Santiago de Chile Buda Mendes - FIFA - FIFA

Este partido marcará el primer enfrentamiento oficial en la historia del torneo entre ambas selecciones juveniles.

Qué dicen las apuestas sobre Argentina vs. Marruecos

Las principales plataformas de pronósticos deportivos a nivel global sitúan a Argentina como clara favorita para quedarse con el título. Las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 por un triunfo albiceleste, mientras que una victoria de Marruecos se cotiza en 5.00 .

para quedarse con el título. Las casas de apuestas por un triunfo albiceleste, mientras que una victoria de . El empate en tiempo reglamentario, que llevaría a la prórroga, tiene una cuota cercana a 3.40. Estos números reflejan la confianza del mercado en el desempeño del equipo sudamericano, que buscará revalidar su historia dorada en la categoría.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.