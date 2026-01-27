Arizona confirma el calendario de pagos SNAP para febrero de 2026
Los recursos de alimentación en el Estado del Gran Cañón se repartirán de acuerdo a la primera letra del apellido
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para el mes de febrero en Arizona. Los cupones de alimentación serán entregados los primeros 13 días del mes, de acuerdo con la primera letra del apellido de los beneficiarios.
Cuándo pagan el SNAP en Arizona en febrero de 2026
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los pagos de SNAP se realizarán del 1° al 13 de febrero, por lo que quedan organizados de la siguiente manera:
- Si la primera letra del apellido es A o B, los beneficios estarán disponibles el día 1° de febrero
- Si la primera letra del apellido es C o D, los beneficios estarán disponibles el día 2 de febrero
- Si la primera letra del apellido es E o F, los beneficios estarán disponibles el día 3 de febrero
- Si la primera letra del apellido es G o H, los beneficios estarán disponibles el día 4 de febrero
- Si la primera letra del apellido es I o J, los beneficios estarán disponibles el día 5 de febrero
- Si la primera letra del apellido es K o L, los beneficios estarán disponibles el día 6 de febrero
- Si la primera letra del apellido es M o N, los beneficios estarán disponibles el día 7 de febrero
- Si la primera letra del apellido es O o P, los beneficios estarán disponibles el día 8 de febrero
- Si la primera letra del apellido es Q o R, los beneficios estarán disponibles el día 9 de febrero
- Si la primera letra del apellido es S o T, los beneficios estarán disponibles el día 10 de febrero
- Si la primera letra del apellido es U o V, los beneficios estarán disponibles el día 11 de febrero
- Si la primera letra del apellido es W o X, los beneficios estarán disponibles el día 12 de febrero
- Si la primera letra del apellido es Y o Z, los beneficios estarán disponibles el día 13 de febrero
Alimentos que no se pueden comprar con los cupones
Según el USDA, en Arizona los recursos del SNAP no pueden ser utilizados para comprar los siguientes alimentos:
- Cerveza, vino y licor.
- Cigarrillos y tabaco.
- Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas.
- Vitaminas, medicamentos y suplementos.
- Animales vivos.
- Alimentos que están calientes en el punto de venta.
- Alimentos para mascotas.
- Artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos para el hogar.
- Artículos de higiene y cosméticos.
En Arizona no aplican las restricciones de compra para “comida chatarra” y bebidas azucaradas con los cupones de SNAP. Estos son los 18 estados donde sí aplican las restricciones de compra de alimentos:
- Florida
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Nebraska
- Utah
- West Virginia
- Oklahoma
- Luisiana
- Colorado
- Texas
- Virginia
- Arkansas
- Tennessee
- Hawái
- Carolina del Sur
- Dakota del Norte
- Missouri
Requisitos para solicitar SNAP en el Estado del Gran Cañón
Para recibir los beneficios del SNAP en Arizona, se debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se incluye un límite de recursos e ingresos. Se debe asistir de forma directa a la oficina local, la cual se puede localizar dentro del directorio del Servicio de Nutrición y Alimentación.
Entre los requisitos que se deben cumplir para poder ser elegible a los beneficios se encuentran, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés):
- Límite máximo de edad para cumplir con los requisitos de trabajo, de los 54 años a los 64 años.
- Cumplir con la regla de las 80 horas, para que los beneficiarios cumplan con el requisito de trabajar, estudiar o hacer voluntariado ese mínimo de tiempo al mes.
- Prueba de identidad y ciudadanía.
- Número de Seguro Social y certificado de nacimiento.
- Comprobante de domicilio.
- Recibos o comprobantes de ingresos del mes anterior y del actual.
- Estados de cuenta bancarios recientes o de cooperativas de crédito.
- Comprobantes de bonos, planes de jubilación, seguros de vida o valores.
- Comprobante de pago de renta o hipoteca.
- Comprobante de gastos médicos (si el interesado tiene más de 60 años o alguna discapacidad y el gasto supera los 35 dólares mensuales).
