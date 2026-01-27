Arizona confirma el calendario de pagos SNAP para febrero de 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para el mes de febrero en Arizona. Los cupones de alimentación serán entregados los primeros 13 días del mes, de acuerdo con la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Cuándo pagan el SNAP en Arizona en febrero de 2026

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los pagos de SNAP se realizarán del 1° al 13 de febrero, por lo que quedan organizados de la siguiente manera:

Los beneficios de cupones SNAP de Arizona se emiten durante los primeros 13 días de cada mes

Si la primera letra del apellido es A o B, los beneficios estarán disponibles el día 1° de febrero

Si la primera letra del apellido es C o D, los beneficios estarán disponibles el día 2 de febrero

Si la primera letra del apellido es E o F, los beneficios estarán disponibles el día 3 de febrero

Si la primera letra del apellido es G o H, los beneficios estarán disponibles el día 4 de febrero

Si la primera letra del apellido es I o J, los beneficios estarán disponibles el día 5 de febrero

Si la primera letra del apellido es K o L, los beneficios estarán disponibles el día 6 de febrero

Si la primera letra del apellido es M o N, los beneficios estarán disponibles el día 7 de febrero

Si la primera letra del apellido es O o P, los beneficios estarán disponibles el día 8 de febrero

Si la primera letra del apellido es Q o R, los beneficios estarán disponibles el día 9 de febrero

Si la primera letra del apellido es S o T, los beneficios estarán disponibles el día 10 de febrero

Si la primera letra del apellido es U o V, los beneficios estarán disponibles el día 11 de febrero

Si la primera letra del apellido es W o X, los beneficios estarán disponibles el día 12 de febrero

Si la primera letra del apellido es Y o Z, los beneficios estarán disponibles el día 13 de febrero

Alimentos que no se pueden comprar con los cupones

Según el USDA, en Arizona los recursos del SNAP no pueden ser utilizados para comprar los siguientes alimentos:

En el estado del Gran Cañón hay una restricción de alimentos que no se pueden comprar con los beneficios de SNAP

Cerveza, vino y licor.

Cigarrillos y tabaco.

Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas.

Vitaminas, medicamentos y suplementos.

Animales vivos.

Alimentos que están calientes en el punto de venta.

Alimentos para mascotas.

Artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos para el hogar.

Artículos de higiene y cosméticos.

En Arizona no aplican las restricciones de compra para “comida chatarra” y bebidas azucaradas con los cupones de SNAP. Estos son los 18 estados donde sí aplican las restricciones de compra de alimentos:

Florida

Idaho

Indiana

Iowa

Nebraska

Utah

West Virginia

Oklahoma

Luisiana

Colorado

Texas

Virginia

Arkansas

Tennessee

Hawái

Carolina del Sur

Dakota del Norte

Missouri

Requisitos para solicitar SNAP en el Estado del Gran Cañón

Para recibir los beneficios del SNAP en Arizona, se debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se incluye un límite de recursos e ingresos. Se debe asistir de forma directa a la oficina local, la cual se puede localizar dentro del directorio del Servicio de Nutrición y Alimentación.

Para poder acceder a los beneficios de SNAP, se debe ser residente legal en el estado

Entre los requisitos que se deben cumplir para poder ser elegible a los beneficios se encuentran, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés):