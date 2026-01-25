Nuevo pago de SNAP en febrero de 2026 en Carolina del Norte: cuándo y cómo cobrarlo

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para febrero de 2026 en Carolina del Norte. Además de las fechas de depósito, los beneficiarios deben considerar que el programa opera bajo nuevas reglas y requisitos, vigentes desde el 1°de enero de 2026.

Cuándo pagan el SNAP en Carolina del Norte en febrero de 2026

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los pagos de SNAP en Carolina del Norte se distribuirán del 3 al 21 de febrero de 2026, según el último dígito del Número de Seguro Social (SSN) del beneficiario.

Las fechas de depósito quedan de la siguiente manera:

SSN termina en 1: beneficios disponibles el 3 de febrero

SSN termina en 2: beneficios disponibles el 5 de febrero

SSN termina en 3: beneficios disponibles el 7 de febrero

SSN termina en 4: beneficios disponibles el 9 de febrero

SSN termina en 5: beneficios disponibles el 11 de febrero

SSN termina en 6: beneficios disponibles el 13 de febrero

SSN termina en 7: beneficios disponibles el 15 de febrero

SSN termina en 8: beneficios disponibles el 17 de febrero

SSN termina en 9: beneficios disponibles el 19 de febrero

SSN termina en 0: beneficios disponibles el 21 de febrero

Los fondos se depositan directamente en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) y pueden utilizarse de forma inmediata una vez reflejados.

Nuevas reglas para recibir beneficios del programa SNAP en 2026

Desde el inicio de 2026, SNAP opera bajo los cambios establecidos en la One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio de 2025.

Entre las principales modificaciones se encuentra un mayor compromiso financiero por parte de los estados, que ahora deberán cubrir una parte más amplia del programa con recursos propios y no solo federales.

También se ajustaron los criterios de elegibilidad, ya que las personas extranjeras que no cumplan con los requisitos migratorios establecidos dejarán de recibir los beneficios.

De acuerdo con el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS), se estima que alrededor de 90.000 personas perderán el apoyo, según proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Regla de las 80 horas para el programa SNAP

Otro cambio relevante es la ampliación del rango de edad de los beneficiarios obligados a cumplir con un requisito laboral. La nueva legislación incrementa la edad de 54 a 64 años para quienes deben trabajar, capacitarse o realizar voluntariado al menos 80 horas al mes en actividades aprobadas por el programa.

El incumplimiento de esta condición puede derivar en la pérdida de los cupones de alimentos, tanto para nuevos beneficiarios como para quienes ya estaban inscritos.

Además, SNAP restringió la compra de ciertos productos, que ya no pueden adquirirse con la tarjeta EBT, entre ellos vitaminas, medicamentos, suplementos y comidas preparadas.

Además, las autoridades recomiendan a los beneficiarios verificar periódicamente el saldo y las notificaciones de su cuenta EBT, así como mantener actualizada su información personal y laboral, ya que cualquier cambio en ingresos, domicilio o situación familiar puede afectar la elegibilidad o el monto del beneficio.

Para evitar suspensiones o retrasos en los pagos, el USDA sugiere responder de manera oportuna a las solicitudes de recertificación y cumplir con los nuevos requisitos establecidos para 2026.