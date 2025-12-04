Arizona vs. Temu: qué dice la demanda de una fiscal contra el gigante minorista chino

Las autoridades de Arizona presentaron una demanda contra Temu, la marca de origen chino que ofrece productos de menor costo a nivel internacional. Liderado por la fiscal general del estado, Kris Mayes, señaló que el litigio tiene el objetivo de “proteger la libertad de los arizonenses”.

Por qué Arizona demandó a Temu

El 1º de diciembre, Mayes presentó una demanda contra Temu ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, en Arizona. El documento legal alegó que el comerciante chino atrae a los clientes con precios reducidos mientras viola ciertas disposiciones de la Ley de Fraude al Consumidor estatal, de forma reiterada e intencional.

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó la demanda contra Temu AP Foto/Sejal Govindarao

"Temu ha puesto en extremo riesgo la privacidad de los arizonenses, incluidos los menores de edad“, expresó la fiscal en un comunicado sobre la demanda presentada, el 2 de diciembre.

En el requerimiento, se acusó a la plataforma en línea de recopilación ilegal de datos, violación de la privacidad de los clientes y falsificación de ciertas de las marcas “más emblemáticas” de Arizona.

“Los arizonenses deben ser conscientes de que detrás de los bajos precios se esconde un peligro real“, advirtió Mayes. Y detalló: “La aplicación de Temu puede infectar los dispositivos de los usuarios con malware para robar sus datos privados, ocultando cuidadosamente su rastro”.

Temu se volvió muy popular en Arizona y en otros estados de ese país, con notables ventas de sus productos Freepik

La demanda también alegó que el sitio está diseñado para recopilar datos confidenciales de los usuarios sin su conocimiento ni consentimiento. Entre ellos, se encontrarían la ubicación física precisa, y el acceso al micrófono y la cámara del teléfono celular.

Las autoridades de Arizona acusan a Temu de prácticas ilícitas en las ventas

La aplicación móvil logró posicionarse como la más descargada en EE.UU. en 2023, con decenas de millones de envíos al año, advirtió Mayes en el comunicado oficial. Pero agregó que, en esas compras masivas, se realizaron “prácticas comerciales engañosas y desleales en la oferta de productos", como:

Artículos publicitarios que no se parecen a los que llegan al hogar de los compradores.

Falsificación de reseñas de clientes.

Utilización de la información de pago del consumidor para pedir artículos que no solicitó.

Apropiación indebida de la propiedad intelectual de empresas en EE.UU., entre las que se encuentran algunas de Arizona.

Cobro de mercancías no entregadas.

Promesas de premios a través de invitaciones de los usuarios a otros, que nunca son recibidas.

Utilización de trabajo forzoso que viola las políticas comerciales de EE.UU.

(Imagen ilustrativa) El litigio alegó que la aplicación accedería a la cámara y el micrófono de los usuarios Freepik

En 2024, Arkansas también presentó una demanda contra Temu, de la mano del fiscal general Tim Griffin, sobre el acceso sin restricciones de la aplicación al sistema operativo del teléfono celular de los usuarios.

Qué hacer si se sospecha de un fraude al consumidor en Temu en Arizona

Las autoridades del estado proporcionaron información a los usuarios que sospechen que fueron víctimas de fraude al consumidor o prácticas desleales, para emitir una queja ante la Fiscalía General.

Para ello, deben ingresar al sitio web www.azag.gov/consumer y completar el formulario de queja. Si no se posee, se puede contactar a la Oficina de la Fiscalía General en Phoenix al (602) 542-5763 para su envío, así como a la ubicada en Tucson al (520) 628-6648, o fuera de esas áreas metropolitanas al (800) 352-8431.