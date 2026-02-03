Cambian las licencias de conducir en Arizona: el DMV anuncia nueva actualización con la firma de Katie Hobbs

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Arizona comunicó que ya está vigente un cambio en las licencias de conducir. El estado dio a conocer que quienes formen parte de una nación tribal o grupo indígena podrán solicitar la identificación de “nativo americano” en sus tarjetas. La medida se desprende de la aprobación de una ley.

Arizona permitirá identificar a nativos americanos en las licencias de conducir

De acuerdo con lo que publicó el Departamento de Transporte de Arizona (Azdot, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado, la medida aplica a “licencias de conducir, permisos de instrucción y tarjetas de identificación“.

La autoridad estatal indica que la posibilidad aplica para miembros de naciones tribales reconocidas a nivel federal por el gobierno de Estados Unidos. Para llevar a cabo el cambio en cualquiera de los documentos, se deberá completar una nueva solicitud.

Durante el trámite, el DMV ofrecerá la opción para quienes quieran solicitarla. Los requisitos son presentar una nueva solicitud, una foto y una prueba de inscripción en una tribu reconocida a nivel federal.

Quienes completen el trámite y opten por el nuevo recurso contarán con la leyenda “nativo americano” en su licencia de conducir o cualquier otro tipo de documento que hayan actualizado.

Esta distinción estará impresa en el frente de la credencial correspondiente, concretamente debajo de la foto y la firma.

Qué documentos pide Arizona para agregar la leyenda “nativo americano”

El requisito de Arizona sobre una prueba de inscripción a una nación tribal reconocida a nivel federal se puede cumplir de distintas maneras.

Según indicó el Departamento de Transporte en el mencionado comunicado, las opciones de documentación para probar la pertenencia son:

Tarjeta tribal mejorada.

Tarjeta de identificación tribal.

Certificado tribal de sangre.

Declaración jurada de nacimiento de la Oficina de Asuntos Indígenas.

La nueva normativa de Arizona se desprende de una ley firmada por la gobernadora Katie Hobbs

La ley de Arizona que habilita la identificación de nativos americanos en licencias

La nueva medida está vigente desde el 1° de enero y se desprende de la aprobación de la HB 2852. De acuerdo con lo que presenta el texto de la ley, estas son sus claves:

La ley de Arizona permite que se incluya una marca distintiva en las identificaciones estatales que presente al titular como nativo americano .

en las identificaciones estatales que presente al titular como . Se dispuso que pueda aparecer tanto en los registros de conducir como en las licencias de identificación no operativas .

. Esta distinción solamente puede aplicarse si el solicitante lo pide formalmente .

. Únicamente son elegibles quienes presenten pruebas de pertenencia a una tribu reconocida a nivel federal según los criterios antes mencionados.

a una tribu reconocida a nivel federal según los criterios antes mencionados. La leyenda debe identificar al individuo como nativo americano, pero no pueden diferenciar a una tribu específica ni mostrar información personal de los documentos de prueba presentados.

ni mostrar información personal de los documentos de prueba presentados. Además, aunque el DMV no lo aplicó en esta medida, la HB 2852 de Arizona también permite incluir este procedimiento para otras distinciones, como por ejemplo para veteranos.

La normativa recién comenzó a regir este año, según lo dispuesto en el texto. Sin embargo, la ley ya fue discutida y aprobada en 2025 y obtuvo la firma de la gobernadora Katie Hobbs en mayo de 2025.