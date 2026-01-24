Buenas noticias en Arizona: el proyecto HB 2531 de Katie Hobbs que recorta impuestos a la clase media

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció un nuevo proyecto de ley para realizar un recorte de impuestos a la clase media. Concretamente, la nueva legislación plantea cambios sobre la deducción estándar y las sustracciones fiscales para los contribuyentes del estado. La propuesta siguió al veto de una ley que también modificaba cuestiones impositivas.

La HB 2531 cambia la deducción estándar de impuestos en Arizona

De acuerdo con el texto de la norma, que fue presentada recientemente y todavía debe ser tratada en el ámbito legislativo, se modifican los montos base y se establece una forma de actualización.

El proyecto de ley HB 2531 en Arizona modifica los montos de deducción estándar Freepick

Además, también hay modificaciones sobre las sustracciones. Las claves de la HB 2531 de Arizona son:

Para los años fiscales que comienzan después del 31 de diciembre de 2024, se establecen los montos de deducción estándar en US$15.750 para personas solteras , US$23.625 para jefes de familia y US$31.500 para casados que declaren en conjunto.

en , y que declaren en conjunto. Desde los años fiscales posteriores al 31 de diciembre de 2025, el Departamento de Hacienda de Arizona ajustará las cifras según el índice de inflación federal .

. La deducción estándar se puede aumentar en un monto equivalente al 25% de las deducciones caritativas que el contribuyente habría podido reclamar.

en un monto equivalente al que el contribuyente habría podido reclamar. En cuanto a las sustracciones, se pueden restar hasta US$2500 de beneficios recibidos del sistema de jubilación , ya sea federal o estatal.

, ya sea federal o estatal. Por otro lado, en el ámbito de las criptomonedas se permite restar el valor de los activos recibidos mediante un “ airdrop ” y las gas fees que no se hayan incluido previamente en la base del activo.

que no se hayan incluido previamente en la base del activo. En el período de los años de 2025 a 2028 se restarán las deducciones por propinas y compensación por horas extras .

se restarán las y . Dentro del proyecto también se incluye el aumento al apoyo fiscal para la adopción. Se cubren costos no reembolsados de médicos, hospitales, asesoramiento, honorarios legales y de agencia por US$5000 para individuos o jefes de familia y US$10.000 para parejas casadas.

Los montos de deducción estándar según la propuesta en Arizona varían entre personas solteras y parejas casadas Freepik

En caso de aprobarse, las disposiciones de la ley de Arizona tienen aplicación retroactiva para los años fiscales que comiencen a partir del 31 de diciembre de 2024.

Otras disposiciones para la ley de Arizona que impone la HB 2531 de Arizona

Según la norma que apoyó la gobernadora, los residentes deben presentar una declaración de impuestos si su ingreso bruto supera el monto de la deducción estándar para su categoría.

Para los preparadores de impuestos, establece el requisito de presentarlas íntegramente de forma virtual si supera el umbral de diez declaraciones en un año. Además, no puede cobrar una tarifa adicional al contribuyente por usar el programa de presentación electrónica.

La gobernadora Katie Hobbs apoyó la HB 2531 luego de vetar otra ley en Arizona

La ley impositiva que Hobbs vetó en Arizona

Según lo que indicó un comunicado del gobierno estatal, la demócrata vetó la ley SB 1106, que había obtenido la aprobación legislativa. La propuesta republicana proponía algunas reformas similares, pero recibió críticas por parte de la mandataria.

“SB1106 no es un alivio fiscal, es un proyecto de ley apresurado y desequilibrado que beneficia a los ricos mientras pone en riesgo las escuelas, la atención médica y las familias trabajadoras”, expresó Hobbs.

Además, criticó a los autores del proyecto: “En lugar de trabajar conmigo para poner a la clase media primero, la mayoría republicana ha optado por participar en el teatro político y me envió un proyecto de ley partidista”.