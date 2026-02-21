La actividad cotidiana que ayuda a prolongar la vida y previene 50 enfermedades: el hallazgo científico en Arizona

Investigaciones recientes en Arizona concluyeron que una actividad muy común puede aportar beneficios importantes para la salud: una buena higiene bucal reduce el riesgo de desarrollar enfermedades a futuro y podría ayudar a vivir más tiempo.

Expertos en Arizona encuentran la actividad común que ayuda a prolongar la vida

Durante la conferencia anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés), que se realizó hace unos días en Phoenix, los especialistas destacaron la importancia de mantener una buena higiene bucal.

Especialistas recomiendan cepillar los dientes tres veces al día y visitar al odontólogo regularmente (Foto/Freepik)

En la conferencia “La boca como puerta de entrada a la salud general”, los expertos en salud señalaron que esta actividad no solo ayuda a conservar los dientes en buen estado, sino que también se podrían prevenir más de 50 afecciones graves.

El simple hecho de cepillarse los dientes tres veces al día y asistir con regularidad al odontólogo reduce considerablemente el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y enfermedades como la artritis, entre otras.

La constancia en estas prácticas puede marcar una diferencia significativa a largo plazo, especialmente cuando se combina con controles profesionales periódicos.

Enfermedades que se pueden desarrollar por no tener una buena salud bucal

El profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Minnesota, Alpdogan Kantarci, señaló que la periodontitis (infección bacteriana en las encías) es uno de los factores de riesgo para desarrollar otros graves problemas de salud.

Según estudios, la mala higiene bucal podría ocasionar artritis y demencia (Foto/Freepik)

“Las investigaciones actuales muestran que quienes se cuidan los dientes tienen respuestas cognitivas mucho mejores”, señaló el profesor Kantarci en el congreso, según Euronews.

También explicó que la propagación de bacterias asociadas a enfermedades dentales podría vincularse con padecimientos como el Alzheimer, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otros trastornos que afectan la salud general.

Ante este panorama, los expertos enfatizaron la importancia de mantener una adecuada salud bucal para evitar posibles complicaciones médicas. Incluso se destacó la relación entre aquellos que tienen una mejor salud bucal y cómo tienen mejores respuestas cognitivas.

Alpdogan Kantarci informó que tener una mala higiene bucal podría ocasionar que las bacterias orales migren al torrente sanguíneo y posteriormente lleguen hasta el cerebro, lo que provocaría una inflamación crónica.

Esto puede desencadenar respuestas del sistema inmunológico que afecten las articulaciones y acelerar la formación de placas que alteran los neurotransmisores, lo que se vincula directamente con el deterioro cognitivo.

Recomendaciones para tener una buena higiene bucal

La División de Salud Bucal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda cepillarse los dientes al levantarse y antes de ir a dormir, así como después de consumir alimentos, especialmente si son azucarados.

El correcto cepillado de dientes es básico para una buena salud oral (Foto/Freepik)

También sugiere utilizar un cepillo eléctrico y limpiar la lengua, ya que es en donde se acumulan más bacterias. El uso del hilo dental es igualmente importante para retirar los restos de comida que quedan entre los dientes y prevenir infecciones.

Lo anterior debe combinarse con un estilo de vida saludable. Las dietas altas en azúcares y ultraprocesados, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo empeoran tanto la salud oral como la metabólica.

La adopción de hábitos saludables en la vida diaria contribuye no solo a proteger los dientes y encías, sino también a reducir riesgos que impactan el organismo en general.