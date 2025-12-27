Pago del Seguro Social en Arizona: el calendario y a cuánto asciende el nuevo aumento de enero 2026
Ya se encuentran listos los días en los que se dispersarán los fondos de este programa federal para el primer mes del año
- 4 minutos de lectura'
El 20% de la población en Arizona depende de los beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Ante esto, la agencia publicó el cronograma de depósitos correspondiente enero de 2026, donde se espera un aumento.
Calendario de pago del Seguro Social en Arizona para enero 2026
El calendario mensual de la SSA se organiza según la fecha de nacimiento de los inscritos. Bajo este esquema, los pagos se distribuyen de manera recurrente todos los miércoles de cada mes.
El calendario completo de enero 2026 queda de la siguiente manera:
- Fecha de nacimiento del día 1° al 10: 14 de enero
- Fecha de nacimiento del día 11 al 20: 21 de enero
- Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 28 de enero
Los beneficiarios del Seguro Social inscriptos antes de mayo de 1997 o quienes reciban ambos beneficios, de Seguro Social y SSI, recibirán su depósito el viernes 2 de enero.
Como el pago del SSI correspondiente a enero se realizará el 31 de diciembre de 2025, el pago de febrero de 2026 estará disponible a partir del viernes 30 de enero de 2026.
De cuánto será el pago en enero 2026 en Arizona
A partir de enero de 2026, los jubilados verán un aumento promedio de US$56 en sus cheques mensuales. Este cambio responde al incremento del 2.8% que anunció oficialmente la SSA en octubre por el ajuste por costo de vida (COLA).
La agencia publicó una estimación de los nuevos beneficios mensuales ya con el incremento del COLA. Las cifras quedarían así:
- Todos los trabajadores jubilados: US$2071
- Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: US$3208
- Madre viuda y dos hijos: US$3898
- Viuda(o) anciana sola: US$1919
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937
- Todos los trabajadores discapacitados: US$1630
La SSA también explicó que los montos máximos de los pagos del SSI también subirán por el costo de vida, para llegar a:
- US$994 para una persona elegible.
- US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.
- US$498 para una persona esencial.
Qué es el COLA y porque permite aumentar el pago del Seguro Social
Para salvaguardar el poder de compra de los beneficiarios, el COLA compensa el impacto inflacionario basándose en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC-W).
Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, este ajuste mantiene una media del 3.1% en la última década, aunque para el periodo de 2025 se fijó específicamente en un 2.5%, y para el 2026 en 2.8%
Para una lectura más clara de los nuevos beneficios y fechas de cobro, la notificación del COLA 2026 mantendrá su estructura básica. Se sugiere a los beneficiarios utilizar su cuenta de ‘my Social Security’ para obtener este documento más rápido que por correo.
De esta manera, se podrá recibir alertas inmediatas sobre los pagos y gestionar las finanzas con total seguridad desde cualquier dispositivo.
Cuáles son los tipos de categorías del Seguro Social
Aquellas personas que quieran incorporarse a los programas de ayuda del Seguro Social deberán llenar un formulario en línea en el sitio web de la dependencia, para seleccionar la categoría a la que desean afiliarse.
Los requisitos varían según el tipo de programa. Entre ellos destacan:
- Para cónyuges y familiares sobrevivientes: ayuda para cónyuges o excónyuges, hijos o padres de un beneficiario que trabajó y pagó sus impuestos de seguridad social mientras estaba con vida.
- Ingreso Suplementario: para personas con pocos o nulos ingresos, así como para adultos mayores de 65 años o personas con alguna discapacidad.
- Por jubilación: a partir de los 62 años, las personas pueden solicitar su jubilación, siempre que trabajaran por varios años y cumplan correctamente con el pago de sus impuestos del Seguro Social por al menos 10 años.
- Por discapacidad: este programa es únicamente para personas diagnosticadas con alguna discapacidad que les impida laborar, por ejemplo, ceguera.
Otras noticias de Seguro Social en EE.UU.
- 1
Qué dijo la madre de Felicitas, la joven argentina que se casó con un estadounidense y ahora podría ser deportada de EE.UU.
- 2
Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces
- 3
A un mes y medio de su asunción, el vicepresidente de Bolivia se declaró “opositor”
- 4
Una joven argentina fue premiada por la paz en La Haya y recibió una ovación por su emotivo discurso: “A los héroes de América”