Pago del Seguro Social en Arizona: el calendario y a cuánto asciende el nuevo aumento de enero 2026

El 20% de la población en Arizona depende de los beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Ante esto, la agencia publicó el cronograma de depósitos correspondiente enero de 2026, donde se espera un aumento.

Calendario de pago del Seguro Social en Arizona para enero 2026

El calendario mensual de la SSA se organiza según la fecha de nacimiento de los inscritos. Bajo este esquema, los pagos se distribuyen de manera recurrente todos los miércoles de cada mes.

Los pagos del Seguro Social comienzan a realizarse a partir del segundo miércoles del mes (Unsplash)

El calendario completo de enero 2026 queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : 14 de enero

: Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : 21 de enero

: Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 28 de enero

Los beneficiarios del Seguro Social inscriptos antes de mayo de 1997 o quienes reciban ambos beneficios, de Seguro Social y SSI, recibirán su depósito el viernes 2 de enero.

Como el pago del SSI correspondiente a enero se realizará el 31 de diciembre de 2025, el pago de febrero de 2026 estará disponible a partir del viernes 30 de enero de 2026.

Las fechas de pago del Seguro Social para enero de 2026, con los aumentos confirmados por la SSA (ssa.gov)

De cuánto será el pago en enero 2026 en Arizona

A partir de enero de 2026, los jubilados verán un aumento promedio de US$56 en sus cheques mensuales. Este cambio responde al incremento del 2.8% que anunció oficialmente la SSA en octubre por el ajuste por costo de vida (COLA).

La agencia publicó una estimación de los nuevos beneficios mensuales ya con el incremento del COLA. Las cifras quedarían así:

Todos los trabajadores jubilados : US$2071

: US$2071 Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

La SSA también explicó que los montos máximos de los pagos del SSI también subirán por el costo de vida, para llegar a:

US$994 para una persona elegible.

para una persona elegible. US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

para una persona elegible con un cónyuge elegible. US$498 para una persona esencial.

El aumento para 2026 para los beneficiarios será de US$56 en promedio (Archivo) Freepik

Qué es el COLA y porque permite aumentar el pago del Seguro Social

Para salvaguardar el poder de compra de los beneficiarios, el COLA compensa el impacto inflacionario basándose en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC-W).

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, este ajuste mantiene una media del 3.1% en la última década, aunque para el periodo de 2025 se fijó específicamente en un 2.5%, y para el 2026 en 2.8%

Para una lectura más clara de los nuevos beneficios y fechas de cobro, la notificación del COLA 2026 mantendrá su estructura básica. Se sugiere a los beneficiarios utilizar su cuenta de ‘my Social Security’ para obtener este documento más rápido que por correo.

De esta manera, se podrá recibir alertas inmediatas sobre los pagos y gestionar las finanzas con total seguridad desde cualquier dispositivo.

Cuáles son los tipos de categorías del Seguro Social

Aquellas personas que quieran incorporarse a los programas de ayuda del Seguro Social deberán llenar un formulario en línea en el sitio web de la dependencia, para seleccionar la categoría a la que desean afiliarse.

Los requisitos varían según el tipo de programa. Entre ellos destacan: