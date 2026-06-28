Qué es el jiu-jitsu meteorológico, una técnica contra huracanes, inundaciones y olas de calor

Para reducir el impacto de los fenómenos climáticos extremos, investigadores propusieron una técnica conocida como “jiu-jitsu meteorológico”. Este concepto consiste en aplicar pequeñas intervenciones en puntos de inestabilidad atmosférica para desviar o atenuar huracanes, inundaciones y olas de calor antes de que afecten a zonas pobladas.

En qué consiste la técnica de jiu-jitsu meteorológico

La propuesta de autores de la Universidad Estatal de Arizona ( ASU , por sus siglas en inglés) fue desarrollada por Upmanu Lall , director del Instituto del Agua de la institución.

( , por sus siglas en inglés) fue desarrollada por , director del Instituto del Agua de la institución. Inspirada en el arte marcial del jiu-jitsu, la idea consiste en aprovechar la propia fuerza del sistema atmosférico para modificar el comportamiento de fenómenos extremos.

La propuesta toma el nombre por el jiu-jitsu, disciplina que consiste en utilizar la propia fuerza del adversario para derrotarlo Unsplash

Según detalló el portal de la ASU, aunque flujos como la corriente en chorro transportan enormes cantidades de energía, presentan inestabilidades en ciertos momentos y zonas. En esos puntos, una intervención pequeña podría alterar la trayectoria o la intensidad de una tormenta.

A diferencia de las estrategias tradicionales, basadas en obras como diques o presas, el jiu-jitsu meteorológico propone actuar antes de que ocurra el fenómeno. Según un informe de la Public Library of Science, publicado en el sitio de Phys.org, muchas de estas infraestructuras ya superaron su vida útil y el cambio climático incrementa el riesgo de eventos extremos.

Por eso, la propuesta busca trabajar con la dinámica natural de la atmósfera para reducir el impacto de huracanes, inundaciones y otros desastres naturales.

Simulaciones y casos de éxito del jiu-jitsu meteorológico

Para poner a prueba esta idea, los investigadores utilizaron Aurora, un modelo de inteligencia artificial. Según explicó la ASU, esta herramienta ofrece pronósticos más precisos que muchos de los modelos meteorológicos tradicionales y permite realizar simulaciones en poco tiempo para evaluar el efecto de pequeñas intervenciones en la atmósfera.

Uno de los casos analizados fue el huracán Sandy, que impactó en 2012. Según The Independent, las simulaciones sugieren que una serie de pequeñas intervenciones realizadas días antes podrían haber desviado su trayectoria unas 300 millas (483 kilómetros) y evitado que tocara tierra.

El Huracán Sandy según un lector de LA NACION

Los investigadores también estudiaron la ola de frío que afectó a Texas en 2021. Según la Public Library of Science, el modelo indica que una intervención atmosférica pudo haber elevado la temperatura de -2 °F (-19 °C) a 19 °F (-7 °C), lo que habría reducido la intensidad del evento.

Las herramientas que permitirían aplicar el jiu-jitsu meteorológico

Para aplicar esta idea, los científicos plantean distintas formas de intervenir en la atmósfera. Una de ellas es la siembra de nubes, una técnica utilizada desde hace unos 80 años que, según explicó la ASU, es de bajo costo y cuenta con décadas de experiencia probada.

La ASU busca probar su técnica para luego llevarla a cabo ante fenómenos reales Unsplash

Otra propuesta consiste en utilizar láseres para crear pararrayos controlados, que permiten guiar descargas eléctricas hacia puntos específicos. El objetivo sería gestionar la liberación de energía en la atmósfera y aprovecharla para influir en la evolución de determinados fenómenos meteorológicos.

Los desafíos éticos y políticos que enfrenta la técnica de jiu-jitsu meteorológico

Aunque los resultados de las simulaciones son prometedores, llevar esta tecnología a la práctica plantea importantes desafíos.

Según The Independent, modificar el clima en una región podría generar efectos no deseados en otra, lo que abrió un debate sobre la responsabilidad internacional y la necesidad de acuerdos entre países para gestionar esos riesgos.

Además, los investigadores señalan que cualquier intervención debería ser extremadamente precisa y supervisarse en tiempo real.

La ASU detalló que el sistema tendría que ajustar continuamente cada acción en función de la respuesta de la atmósfera, de forma similar al control de un robot.