Redadas masivas en Arizona: el operativo simultáneo del ICE en 15 restaurantes con 31 migrantes detenidos

Un despliegue federal de gran escala sacudió el área metropolitana de Phoenix, Arizona. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron arrestos simultáneos en 15 restaurantes de la cadena Zipps. El operativo dejó como saldo la detención de 31 migrantes mexicanos.

El operativo simultáneo del ICE en 15 restaurantes del área de Phoenix

El operativo coordinado del ICE se llevó a cabo este lunes 26 de enero y contó con la participación de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y otras agencias, según se detalla en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

La cadena Zipps fue objetivo de un operativo coordinado del ICE en 15 de sus sucursales en Arizona Google Maps

Por su parte, el cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, confirmó los arrestos en una entrevista exclusiva con Telemundo. Según explicó, los agentes migratorios actuaron de manera coordinada en 15 sucursales de la cadena Zipps. Los restaurantes intervenidos se ubican en:

Phoenix

Scottsdale

Glendale

Tempe

Chandler

Gilbert

Los detalles de la investigación criminal sobre la cadena Zipps en Arizona

El cónsul Mendoza Yescas precisó que el caso no surgió de forma repentina. Por el contrario, la empresa Zipps había sido objeto de una investigación criminal que se extendió durante varios meses y que se centró en prácticas de contratación de migrantes en situación irregular y el uso de identidades falsas.

El operativo dejó un saldo de 31 migrantes mexicanos detenidos en el áre ade Phoenix Ashlee Rezin� - Chicago Sun-Times�

Respecto de las detenciones, el funcionario indicó que todas las personas arrestadas son de origen mexicano. En específico, los 31 extranjeros son acusados de haber cometido ”delitos graves de la ley federal” en Estados Unidos.

En tanto, las autoridades indicaron que “las órdenes de allanamiento fueron autorizadas con base en información presentada a un juez federal”.

La intervención consular de México tras los arrestos del ICE en Phoenix

Tras las detenciones, el personal del consulado de México acudió al centro de procesamiento del ICE para ofrecer servicios de protección a sus compatriotas mexicanos arrestados.

Mendoza Yescas señaló que los funcionarios consulares mantuvieron contacto directo con los detenidos, con el objetivo de revisar cada situación migratoria en detalle.

“Vamos a evaluar quiénes tienen alguna posibilidad de evitar la deportación”, expresó el diplomático mexicano al referirse al análisis de los casos.

Salida voluntaria: 13 migrantes mexicanos detenidos aceptaron abandonar EE.UU.

El cónsul precisó que 13 de los 31 detenidos aceptaron la salida voluntaria de Estados Unidos. Esa decisión se tomó tras las entrevistas y la evaluación consular de cada caso en particular.

El operativo en Arizona contó con la participación del HSI de EE.UU. KAYLA BARTKOWSKI� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Ya van rumbo a Nogales”, afirmó Mendoza Yescas al detallar respecto del destino en México que les espera a quienes optaron por esa alternativa.

Por su parte, las autoridades destacaron en el comunicado web oficial que “se proporcionará información adicional en los próximos días a medida que se recopilen pruebas, se revisen y se evalúen para presentar los cargos correspondientes”.

Además, remarcaron que la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y otras entidades federales “mantienen su compromiso de proteger al público y al territorio nacional, defender el Estado de derecho y los intereses del pueblo estadounidense”.