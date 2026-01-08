La nueva táctica del ICE para rastrear migrantes en EE.UU. que llevó a un aumento de detenciones

Desde que comenzó el segundo mandato de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) adoptó una nueva estrategia para los arrestos. La agencia federal optó durante el 2025 por realizar detenciones de migrantes en la comunidad como eje, algo que era poco frecuente anteriormente. Esto llevó a un importante aumento en las cifras.

El ICE prioriza las detenciones en comunidades y ya no en el sistema penal

El cambio de enfoque se alinea con el mandato de Trump de aumentar las deportaciones, según un análisis de The Washington Post. Anteriormente, las acciones se enfocaban en inmigrantes que ya habían sido detenidos en cárceles locales.

Desde 2025, el ICE comenzó a priorizar las detenciones de migrantes en libertad ICE

Las claves que destaca el informe son:

El ICE ahora prioriza las detenciones comunitarias o “en libertad” . El foco principal ya no son extranjeros que hayan pasado por el sistema penal, sino que se rastrea activamente a migrantes en comunidades .

. El foco principal ya no son extranjeros que hayan pasado por el sistema penal, sino que se . Mediante el nuevo enfoque, EE.UU. alcanzó la cifra de 17.500 detenciones de este tipo en septiembre de 2025 , el número mensual más alto en casi 14 años.

, el número mensual más alto en casi 14 años. La suba fue marcada incluso en referencia a la primera gestión de Trump . Actualmente, hay cuatro veces el número de arrestos comunitarios por semana en comparación con ese período.

. Actualmente, hay con ese período. Trump presiona para subir esas cifras. La meta dispuesta originalmente fue de 3000 detenciones de migrantes por día y un millón de deportaciones en el primer año. Aunque los arrestos subieron, aún no alcanzan esa línea.

dispuesta originalmente fue de de migrantes por día y en el primer año. Aunque los arrestos subieron, aún no alcanzan esa línea. Las detenciones comunitarias son más peligrosas. El ICE considera que hay más riesgo para agentes y terceros, por lo que estas operaciones demandan mayores recursos humanos y financieros.

Muchos migrantes sin antecedentes son detenidos por el ICE

Según el informe, las autoridades de EE.UU. aseguran que apuntan contra criminales peligrosos y con antecedentes graves. Sin embargo, no siempre es así en la práctica.

Las cifras indican que más de la mitad de los detenidos por el ICE no tenían antecedentes RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Esto se puede ver, por ejemplo, en el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre la operación Charlotte’s Web. En aquel entonces, la autoridad lo tituló como un operativo para “para combatir a inmigrantes que aterrorizan a estadounidenses en Carolina del Norte".

No obstante, de acuerdo con los datos que recopiló el medio, más del 60% de las personas detenidas en operativos comunitarios desde junio no tenía condenas penales ni causas pendientes.

Además, dentro del grupo de los que sí tenían una condena anterior, casi el 25% correspondía a infracciones de tránsito.

La nueva estrategia del ICE se alinea con el mandato de Donald Trump de aumentar los arrestos de inmigrantes y deportaciones Evan Vucci - AP

Los operativos en ciudades específicas, otra clave de la estrategia del ICE

Aunque los arrestos comunitarios pueden ocurrir en cualquier parte de EE.UU., durante 2025 el ICE lanzó operaciones dirigidas a distintas ciudades.

Los Ángeles, Chicago y Charlotte fueron algunos ejemplos de centros urbanos que vieron la llegada de cientos de agentes federales.

En el inicio de 2026, el DHS ordenó el despliegue de 2000 agentes en la zona metropolitana de Minneapolis-Saint Paul, en Minnesota. La operación se da en el medio de la polémica por investigaciones de maniobras de fraude que golpearon la imagen del gobernador Tim Walz.

El miércoles, un agente del ICE mató a una mujer en medio de un operativo.