¿Puede el ICE entrar a una casa sin orden? Esto dice una abogada de inmigración tras la filtración de un memorando

La filtración de un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) encendió una polémica en Estados Unidos al revelar un cambio profundo en la autoridad de los agentes federales para ingresar a viviendas privadas. Según una abogada especialista en el tema, esta modificación en la práctica es inconstitucional.

La abogada Johanna Kelley criticó el memorando del ICE: “Es ilegal e inconstitucional”

En diálogo con N+ UNIVISION, la abogada de inmigración Johanna Kelley fue categórica al analizar la filtración del memorando. Desde su perspectiva, el intento del ICE de justificar el ingreso a viviendas sin una orden judicial válida no solo es cuestionable, sino directamente contrario a la Constitución.

“Entrar a una casa para arrestar a una persona con una orden de remoción o deportación sin una orden judicial de un juez federal, de un juez de verdad, es ilegal y es inconstitucional”, enfatizó la letrada.

En ese sentido, Kelley explicó que la administración Donald Trump recurrió a este tipo de prácticas porque no pudo obtener órdenes judiciales reales que autoricen esos allanamientos.

Asimismo, sostuvo que se utilizó la existencia de órdenes de remoción o la falta de estatus migratorio como argumento para justificar arrestos domiciliarios sin el debido aval de un juez federal.

Para la abogada, esta estrategia vulnera derechos básicos y abre la puerta a abusos graves contra personas y familias extranjeras.

El memorando del ICE que permite a los agentes entrar a casas sin la orden de un juez

El documento interno del ICE, fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director interino Todd Lyons, plantea una reinterpretación de prácticas que durante años habían sido presentadas como límites claros para los agentes migratorios.

El documento revela que, según un análisis reciente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ni la Constitución ni la Ley de Inmigración prohíben el ingreso a residencias con solo una orden administrativa Foto ICE.gov

Según el texto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concluyó recientemente que ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Constitución y las regulaciones migratorias prohíben que los oficiales ingresen a una vivienda al utilizar únicamente una orden administrativa, siempre que exista una orden final de remoción contra la persona buscada.

El memorando sostiene que, aunque históricamente el DHS no se había basado solo en órdenes administrativas para realizar arrestos dentro de residencias privadas, ahora considera que ese respaldo legal es suficiente.

Qué autoriza concretamente el memorando filtrado del ICE

El texto filtrado establece una serie de lineamientos operativos que, según sus críticos, citados por CNN, amplían las facultades de los agentes.

De acuerdo con el memorando, los oficiales pueden ingresar a una vivienda con una orden administrativa conocida como I-205, siempre que exista una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración o un juez de distrito o magistrado.

El nuevo lineamiento operativo establece que la orden administrativa conocida como I-205 es respaldo legal suficiente para que los oficiales realicen arrestos domiciliarios si el sujeto tiene una orden de deportación ERICA KNIGHT - Flickr/ICE

Entre los puntos más relevantes del documento se destacan:

Los agentes deben presentarse, identificarse y explicar el motivo de su presencia antes de intentar ingresar.

El ingreso solo puede realizarse en una franja horaria determinada, entre las 6 hs y las 22 hs.

Las personas dentro de la vivienda deben tener una “oportunidad razonable” de actuar de manera legal, es decir, permitir el ingreso.

En caso de negativa, el memorando autoriza a los oficiales a usar una cantidad “necesaria y razonable” de fuerza para entrar al domicilio.

Estas directrices, según denunciantes protegidos por la organización Whistleblower Aid citados por CNN, son utilizadas para entrenar a nuevos agentes, incluso por encima de manuales oficiales que sostienen lo contrario y remarcan la centralidad de la Cuarta Enmienda.