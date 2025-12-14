Salario mínimo en Arizona: cuánto ganará un trabajador en enero 2026

En Arizona, el salario mínimo aumenta cada año, de acuerdo a los estatus estatales. En la actualidad, es de 14,70 dólares por hora.

Cuál será el salario mínimo en Arizona en 2026

Según un aviso de la Comisión Industrial de Arizona , el salario mínimo estatal incrementará 0,45 dólares el próximo jueves 1º de enero de 2026 : de US$14,70 a US$15,15 por hora .

Este aumento se basa en el alza de la tasa de inflación entre agosto de 2024 y agosto de 2025, según lo publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. en su Índice de Precios al Consumidor.

La Comisión Industrial de Arizona anunció que el salario mínimo incrementará a US$15,15 en 2026 (Industrial Commission of Arizona)

La Legislatura de Arizona dispuso que el salario mínimo aumente cada 1º de enero a partir de 2021, con ajustes anuales según el incremento del costo de vida medido por el Índice de Precios al Consumidor de EE.UU.; el monto final se redondea al múltiplo de cinco centavos más cercano.

Salario mínimo federal vs. estatal: cómo funciona para Arizona

La División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de EE.UU., el salario mínimo federal es de US7,25 por hora, vigente desde el 24 de julio de 2009, y las disposiciones sobre el salario mínimo federal se encuentran en la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés).

La agencia explica que muchos estados también cuentan con leyes sobre el salario mínimo y algunas ofrecen mayores protecciones a los empleados.

Aunque advierte que los empleadores deben cumplir con ambas, también señala que si un trabajador está sujeto tanto a las leyes estatales como a las federales, tiene derecho al salario mínimo más alto.

En caso de que el empleador no cumpla la ley, cualquier persona u organización puede presentar una queja ante el Departamento Laboral de la Comisión Industrial

Qué dice el cartel del salario mínimo que deben exhibir los empleadores

La Comisión Industrial de Arizona pone a disposición del empleador el cartel informativo sobre el salario mínimo que debe exhibirse en un lugar accesible para los trabajadores. “Este aviso deberá publicarse muy visiblemente en un sitio al que los empleados tengan acceso”, explican.

Los carteles sobre el salario mínimo incluyen información sobre:

Propinas : las empresas pueden pagar hasta US$3 menos del salario mínimo por hora a empleados que reciben propinas, siempre que puedan demostrar que, al sumar propinas y sueldo , estos trabajadores reciben al menos el salario mínimo por todas las horas trabajadas cada semana.

: las empresas pueden pagar hasta US$3 menos del salario mínimo por hora a empleados que reciben propinas, siempre que puedan demostrar que, al sumar , estos trabajadores reciben al menos el salario mínimo por todas las horas trabajadas cada semana. Represalias y discriminación : los empleadores tienen prohibido discriminar o tomar represalias contra cualquier persona por: hacer valer un derecho o reclamo bajo la ley; ayudar a otra persona a ejercer esos derechos; informar a cualquier persona sobre sus derechos bajo la legislación.

: los empleadores tienen prohibido discriminar o tomar represalias contra cualquier persona por: hacer valer un derecho o reclamo bajo la ley; ayudar a otra persona a ejercer esos derechos; informar a cualquier persona sobre sus derechos bajo la legislación. Ejecución: cualquier persona u organización puede presentar una queja ante el Departamento Laboral de la Comisión Industrial bajo el argumento de que un empleador ha violado la ley. Las violaciones pueden resultar en sanciones.

Sobre las excepciones, el aviso señala que la Ley de Salarios Justos y Familias Saludables no se aplica a: