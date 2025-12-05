Aumenta el salario mínimo en México a partir del 1° de enero 2026: así queda en comparación con el de EE.UU.

El gobierno de México anunció este miércoles 3 de diciembre un nuevo salario mínimo para los trabajadores del país en 2026. Aunque se registrará un incremento, se trata de un monto inferior en comparación con el de EE.UU., de acuerdo con diversos análisis. Así quedó la cifra al día y por mes.

Aumenta el salario mínimo en México para 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en conferencia de prensa que el salario mínimo general tendrá un incremento del 13% a partir del 1º de enero de 2026. Esto beneficiará a 8,5 millones de trabajadores.

Con el aumento, quedará en $315,04 diarios a nivel general .

. Además, se informó de un incremento de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en $440,87 diarios.

De esta manera, el salario mínimo general alcanzará los $9582.47 mensuales y en la Zona Libre de la Frontera Norte los $13,409.80.

De cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos

De acuerdo con la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de EE.UU., el salario mínimo federal es de 7,25 dólares por hora, vigente desde el 24 de julio de 2009, y las disposiciones sobre el salario mínimo federal se encuentran en la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, muchos estados también cuentan con leyes sobre el salario mínimo, que ofrecen mayores protecciones a los trabajadores. Los empleadores deben cumplir con ambas, pero si un empleado está sujeto tanto a las legislaciones de la entidad como a las federales, tiene derecho al salario mínimo más alto.

A diferencia de México y otros países, el salario mínimo en Estados Unidos no aumenta automáticamente. Para que suba, el Congreso debe aprobar un proyecto de ley, que el presidente en turno debe promulgar.

La División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de EE.UU. es responsable de hacer cumplir el salario mínimo

Un análisis de datos del National Employment Law Project explica que en enero de 2026, los salarios mínimos en EE.UU. aumentarán en 19 estados y 49 ciudades y condados, para un total de 68 jurisdicciones.

Más adelante, otros 4 estados y 22 localidades aplicarán aumentos programados o ajustados a la inflación. “Estos cambios reflejan una combinación de medidas legislativas, ajustes por costo de vida y estándares salariales aprobados por los votantes en las urnas”, señalan.

Para finales de 2026, 79 jurisdicciones alcanzarán o superarán el salario mínimo de US$15, y 57 jurisdicciones, entre ellas California, Nueva Jersey, Nueva York y Washington, alcanzarán o superarán los US$17 por hora.

Salario mínimo: comparativa entre México y EE.UU.

El secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Marath Baruch Bolaños López, explicó que el poder adquisitivo de los trabajadores presentará un crecimiento, mientras que en la frontera se mantiene por arriba del máximo histórico, lo que significa que el acceso a las canastas básicas pasa de 1,8 en 2025 a 2 en 2026 y en la frontera a 2,8.

La comparativa del salario mínimo en México y EE.UU. beneficia a los trabajadores en el país norteamericano

Sin embargo, en comparación con el monto de Estados Unidos, el salario mínimo en México es más bajo, ya que la cifra que se alcanzará en el país azteca para el próximo año equivale a poco más de US$17 dólares diarios, en general, y más de US$24 al día para la ZLFN.

La cifra, divida en una jornada laboral de ocho horas, representará aproximadamente US$2 o US$3 por hora, lo que queda por debajo de los US$7,25 a nivel federal, y muy inferior a los entre US$15 y US$17 que se alcanzará el siguiente año en varios estados de EE.UU.

De acuerdo con algunos analistas, la brecha salarial que se presenta entre México y Estados Unidos se debe principalmente a la diferencia en el costo de vida y la productividad laboral entre los dos países.