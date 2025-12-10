¿Existe el bono de Navidad en EE.UU.?: el popular aguinaldo que reciben millones de trabajadores
Si bien no está implementado por ley, muchos empleados perciben un plus a fin de año en sus nóminas
Aunque no está fijado en las leyes, muchos trabajadores en Estados Unidos reciben un bono de Navidad cada fin de año. Se trata de una compensación conocida como aguinaldo o salario de 13 meses y puede entregarse de diferentes formas.
De cuánto es el bono que reciben los trabajadores en Navidad en Estados Unidos
Alrededor de uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses reciben el bono navideño en ese país. La estimación de ese cobro puede rondar entre 100 dólares y US$5000, en función de lo que determine cada empresa o empleador.
Según un informe de GoBankingRates, la regla general establece que el aguinaldo sea entre un 2% y un 5% del salario del trabajador. Asimismo, también podría tratarse de una suma de dinero adicional como compensación por el desempeño, un regalo material o un día extra de vacaciones.
La empresa Sesame HR indicó que el 23% de los trabajadores en EE.UU. prevé recibir aguinaldo en 2025, mientras que el 12% espera un incremento salarial. Según explicó la entidad, esta bonificación puede entregarse de diversas maneras:
- Un cheque previo a las vacaciones de Navidad.
- Incremento de los días propios.
- Cupones o certificados para compras de regalos.
- Un boleto para un parque temático o un evento deportivo.
Por qué las empresas otorgan un bono navideño a los trabajadores de EE.UU.
Un análisis de la plataforma citada mencionó las ventajas que conlleva otorgar un aguinaldo a los empleados a fin de año. Este bono puede derivar en:
- Aumento de la moral de los trabajadores: en diciembre, la carga de trabajo puede incrementarse y se puede tomar como una muestra de gratitud.
- Mayor compromiso: los trabajadores que se sienten más valorados pueden ser más fieles a la compañía.
- Reducción del cansancio: el agotamiento suele aumentar a fin de año, con todo el cierre final, y una gratificación basada en días libres o en un apoyo financiero puede representar un descanso necesario en esa época.
Consejos para emplear el bono navideño para trabajadores este 2025
Este año, GoBankingRates elaboró una guía para que los empleados utilicen “formas inteligentes” de gastar el bono navideño de 2025. En medio de la época festiva, la plataforma advirtió que es importante ser consciente de las finanzas para evitar gastos innecesarios.
Así, recomendó cinco tips para destinar el bono navideño o aguinaldo:
- Contribuir a las cuentas de jubilación: con el objetivo de incrementar las aportaciones del contribuyente para el momento del retiro, en función de los límites del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
- Ahorrar: expertos mencionados por la plataforma recomendaron contar con una base financiera que represente los gastos básicos de seis meses para afrontar cualquier imprevisto.
- Enfrentar un gasto: si se prevé un evento especial, como un casamiento o la compra de una propiedad, se puede destinar a ese fin.
- Invertir: desde acciones hasta un fondo de activos.
- Pagar el saldo de una tarjeta de crédito: así como otras deudas pendientes, saldar los gastos de ciertos trámites es un gran alivio de cara a comenzar un nuevo año.
