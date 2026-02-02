Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el calendario de pagos de febrero de 2025 para los beneficiarios. La agencia señaló que al menos uno de cada cinco residentes del estado Arizona recibe un apoyo económico, por lo que este año recibirán mayores beneficios con el aumento al Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Cuándo realizan los pagos del Seguro Social en Arizona en febrero de 2026

La SSA mantiene su estructura de distribución basada en el día de nacimiento de los beneficiarios, por lo que la dispersión de los pagos se realiza el segundo, tercero y cuarto miércoles de mes, informó la administración.

Estas son las fechas en las que se harán los depósitos a los asegurados (Foto: Social Security Administration)

Para los habitantes de Arizona, el calendario de febrero queda de la siguiente forma:

Beneficiarios nacidos entre el día 1° y el 10: el depósito se realizará el segundo miércoles del mes, correspondiente al 11 de febrero.

Beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20: los fondos estarán disponibles el tercer miércoles, es decir, el 18 de febrero.

Beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31: recibirán su beneficio el cuarto miércoles del mes, el 25 de febrero.

Es importante mencionar que en el calendario de la SSA la distribución de pagos tiene algunas excepciones. Entre las categorías que reciben sus depósitos en días diferentes se encuentran:

Beneficiarios de l Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) reciben su pago el primer día de cada mes. Sin embargo, dado que el 1 de febrero de 2026 es domingo, el pago se adelantó al viernes 30 de enero .

l (SSI) reciben su pago el primer día de cada mes. Sin embargo, dado que el 1 de febrero de 2026 es domingo, el pago se adelantó al . Los beneficiarios que son parte del Seguro Social desde mayo de 1997 o antes obtendrán su dinero el día 3 de febrero .

obtendrán su dinero el día . Aquellos que perciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo verán su pago de SSI el 30 de enero y el del Seguro Social el 3 de febrero.

De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026

El aumento en el pago de los beneficios del SSA que comenzó a aplicarse en enero también se mantendrá en los depósitos de febrero de 2026.

El aumento al SSA se aplica desde principios de este 2026 por los ajustes al costo de la vida en Estados Unidos (Freepik)

La SSA confirmó que el incremento es del 2,8 por ciento por el ajuste de costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés). Ello significa que los montos para los estadounidenses son los siguientes:

US$3898, para las madres viudas que tengan dos hijos.

US$3208, en casos de una pareja de ancianos donde ambos tienen prestaciones.

US$2937, para los trabajadores con discapacidad, sus cónyuges y uno o más hijos.

US$2071 para los trabajadores jubilados.

US$1919, para las viudas o mujeres de la tercera edad que vivan solas.

US$1630 para todos los trabajadores con discapacidad.

Para los trabajadores jubilados, el aumento promedio fue de US$56 mensuales. En cuanto a los beneficiarios del SSI, los depósitos quedaron así:

US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

US$994 para una persona elegible.

US$498 para una persona esencial.

Quiénes pueden aplicar a los beneficios del SSA

En Estados Unidos existen cuatro tipos de beneficios que los residentes pueden obtener, los cuales fueron creados para quienes más lo necesitan, en especial cuando no pueden trabajar para obtener ingresos.

En Estados Unidos se puede acceder al pago del SSA de acuerdo a las necesidades de cada persona (Freepik)

De acuerdo con el gobierno estadounidense en su sitio web, estas son las personas que pueden aplicar: