Tiene 92 años, el pago del Seguro Social no le alcanza para vivir y tiene que trabajar en Florida: reunieron dinero para que se jubile

Una clienta de una sucursal de Burlington en Florida se sorprendió ante una escena poco habitual: una mujer de 92 años trabajaba en el área de probadores. Se trataba de Muriel Connick, quien mantiene ese empleo porque su ingreso del Seguro Social no alcanza para cubrir sus gastos básicos. Ante esa situación, April Steele decidió impulsar una colecta solidaria para ayudarla.

La decisión de ayudar tras el encuentro en Burlington

Steele recordó en una entrevista con WSVN que observó a Connick mientras realizaba compras en la sucursal del Pompano Citi Centre, ubicada en 2251 North Federal Highway, en Pompano Beach. La escena la impactó de inmediato y pensó que “debía tener más de 80 años y seguía en actividad”.

Ante el resultado, la beneficiaria expresó sorpresa y dijo que nunca imaginó una ayuda de esa magnitud Gofundme

La mujer describió su reacción en su campaña de GoFundMe, porque su “corazón se encogió” al ver la situación. Según relató, intentó hacer un comentario para animar a la trabajadora, pero ella respondió con molestia y le dijo: “¿Te gustaría trabajar a los 92 años?”.

Durante ese intercambio, la adulta mayor le contó que no tenía otra opción y que le recortaron la pensión y los cupones de alimentos, lo que la obligó a seguir en su puesto. La clienta “casi lloró al escucharla”. En ese momento no tenía efectivo, aunque pensó en volver más tarde para dejar una ayuda económica.

Conmovida por el relato, la compradora decidió difundir la historia en redes sociales Gofundme

Al regresar a su casa, Steele compartió el caso en un grupo local de Facebook en Pompano Beach. A partir de esa publicación surgió la propuesta de abrir una colecta para ayudarla.

Días después, regresó al local con un pequeño obsequio. Contó que Connick ya sabía de la publicación en la red social sobre su situación, por lo que se mostró contenta y esperanzada al verla nuevamente.

Los gastos que Muriel Connick no logra cubrir

Connick explicó a CNN que su ingreso mensual no alcanza para afrontar sus obligaciones. Debe pagar el alquiler, auto y seguro del vehículo. A todo eso se suman el teléfono, la electricidad y el cable como gastos fijos.

La campaña superó ampliamente la meta inicial y recibió una respuesta masiva Gofundme

Un mensaje incluido en la campaña solidaria, atribuido a una compañera de trabajo, aportó más detalles sobre su situación. Una mujer explicó que trabajó con Connick durante casi dos años y la describió como “muy amable” e “increíblemente fuerte”. Indicó que, además de atender el área de probadores, ayuda a reponer la ropa en el local y cumple con su jornada de 9 a 14 hs.

La persona cercana también describió que Connick tiene cañerías rotas bajo su casa móvil, lo que provocó el deterioro de los pisos y representa un riesgo de caídas. Los empleados del local intentaron gestionar asistencia a través de un fondo interno de Burlington, pero la solicitud fue rechazada. Connick necesitaba alrededor de US$5000 para reparar las tuberías y reunir un anticipo de US$2000 para el contratista.

La campaña solidaria y la respuesta del público

Según los datos publicados en la plataforma de GoFundMe, la campaña reunió US$94.793, lo que equivale al 948% del objetivo inicial fijado en US$10.000.

Connick expresó a CNN su asombro por el alcance de la colecta y afirmó que no esperaba una iniciativa de esa magnitud.