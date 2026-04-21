Fin del SNAP en Illinois: la advertencia de Pritzker para 150 mil residentes antes del 1° de mayo

A través de la “One Big Beautiful Bill Act”, presentada por el presidente Donald Trump y aprobada por el Congreso de Estados Unidos, se anunciaron cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). En Illinois, el gobernador JB Pritzker advirtió que la medida, que entrará en vigor el 1° de mayo, afectará a alrededor de 150 mil residentes.

¿Quiénes perderán el beneficio de SNAP en Illinois el 1° de mayo?

A través de la Oficina del gobernador, el estado de Illinois advirtió que miles de residentes están en riesgo de perder la asistencia alimentaria, lo que impactará en la nutrición de las familias, pero también empleos, tiendas de alimentos, comercios minoristas y las economías locales.

Ya está disponible el calendario de pagos de SNAP para enero de 2026 (Pixabay/SNAP)

Con base en los lineamientos aprobados, quiénes podrían perder acceso al SNAP a partir del 1° de mayo son:

Quienes no han trabajado, participado en un programa de capacitación o realizado voluntariado por un mínimo de 80 horas al mes contadas desde el 1° de febrero de 2026.

Quienes tienen entre 18 y 64 años de edad.

Quienes no tienen hijos menores de 14 años.

Quienes están física y mentalmente capaces para trabajar.

Quienes no son elegibles para una exención.

Bajo la nueva norma se amplió el número de personas catalogadas como Adultos Aptos Físicamente sin Dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés), es decir, personas a quienes se les exige cumplir con requisitos de trabajo para recibir el apoyo, que solo está disponible durante tres meses en un período de tres años.

Ese es el grupo de mayor vulnerabilidad que en unos días podría perder sus beneficios si no se presentan documentación que acredite que el beneficiario trabaja, participa en programas de capacitación, voluntariado o que está exento.

Illinois habilita herramienta de evaluación para verificar estatus de SNAP

Con la intención de que los residentes puedan actuar a tiempo y confirmar si sus beneficios de SNAP están en riesgo, el gobierno de Illinois los invita a utilizar la herramienta de evaluación.

A pesar de que todos los Abawd ya debieron haber recibido avisos sobre los cambios que comenzarán a aplicar, la página web de evaluación facilitará conocer los detalles caso por caso. Solo hay que ingresar a la página https://aberp.illinois.gov/screener/ABAWD?lang=ES con la fecha de nacimiento para consultar el estatus.

La herramienta de verificación facilita a los residentes conocer su estatus Departamento de Servicios Humanos de Illinois

Programas en Illinois para apoyar a quienes perderán SNAP

Pritzker dijo a través de un comunicado que durante 60 años muchos estadounidenses en todo el país han dependido de la asistencia alimentaria federal para no pasar hambre. Desde su perspectiva, el presidente Trump los deja sin esa posibilidad justo cuando el costo de los alimentos, la gasolina y los servicios públicos incrementan.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois cuenta con un portal para encontrar oportunidades de empleo, de voluntariado y educativas, de manera que los residentes puedan cumplir con los requisitos y conservar el apoyo.

El voluntariado es una opción para seguir recibiendo el apoyo de SNAP (Facebook/Central California Food Bank)

Asimismo, a través de la coalición estatal Save our SNAP se busca fomentar una acción colectiva que permita mitigar el posible daño y lograr que todos los habitantes de Illinois accedan a alimentos, según el comunicado.