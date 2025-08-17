Los herederos de la NFL: los hijos de exestrellas que buscan superar el legado de sus padres

La pretemporada de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) ya comenzó. Este período servirá como una antesala clave para que los nuevos prospectos (incluidos hijos de exestrellas del deporte) demuestren sus habilidades, con el objetivo de ganarse un puesto como titulares en sus equipos de cara a la nueva temporada.

Quiénes son los hijos de exestrellas de la NFL que jugarían en la NFL

Si bien la pretemporada no siempre capta el interés de todos los aficionados, es una oportunidad crucial para los novatos y para los hijos de exestrellas de la NFL. Es el momento en que deben mostrar sus capacidades para ser considerados por sus equipos, con el objetivo de ganarse un puesto en el futuro.

La pretemporada de la NFL 2025 ya arrancó (X @Eagles)

Mason Taylor, hijo del miembro del Salón de la Fama Jason Taylor y sobrino de Zach Thomas, tiene una verdadera oportunidad de ganarse un puesto titular en los New York Jets, un equipo con espacio para que las nuevas figuras sobresalgan.

Otro novato que ha llamado la atención es Ozzy Trapillo, hijo de un exliniero de la NFL. Trapillo ha competido por el puesto de tackle izquierdo de los Chicago Bears desde sus partidos universitarios a principios de 2025.

Aunque se podría suponer que su futuro está como tackle derecho (posición que desempeñó en la universidad), es un atleta con gran potencial. Se espera que tener a Joe Thuney a su lado contribuya a su desarrollo profesional.

Otros novatos clave en la pretemporada de la NFL

Jaxson Dart es uno de los novatos a seguir de cerca en la pretemporada de la NFL. Los New York Giants apostaron por el quarterback de Ole Miss, seleccionado en la segunda mitad de la primera ronda del draft. Sin embargo, se espera que Russell Wilson sea el titular en los primeros encuentros de la pretemporada, y su rendimiento será determinante para ver si Dart, quien llegó como el tercer mariscal de campo del equipo, consigue su lugar en la cancha.

Jaxson Dart y el QB de los Gigantes de Nueva York (X @Giants)

Los Tampa Bay Buccaneers y los Seattle Seahawks fueron los equipos que mostraron mayor interés en el novato Nick Emmanwori. Finalmente, fueron los Seahawks quienes lograron sumar a la promesa de Carolina del Sur a sus filas. La expectativa en Seattle es que el joven haga equipo con otros talentos de su misma universidad, Devon Witherspoon y Riq Woolen.

Aunque los mariscales de campo suelen acaparar los reflectores, otros novatos también buscan brillar. Jalen Milroe, por ejemplo, genera grandes expectativas. Por su parte, en los Cleveland Browns, Harold Fannin Jr. podría cobrar protagonismo. Las lesiones de los mariscales de campo del equipo limitan su actividad, lo que podría darle a Fannin Jr. la oportunidad de demostrar las habilidades que lo llevaron a superar las 100 yardas en su etapa universitaria en Bowling Green.

Los Angeles Rams han depositado su confianza en Terrance Ferguson. El joven, quien fue una de las primeras opciones del equipo en el segundo día del Draft, llega como una de las grandes esperanzas para la nueva temporada.

Cuándo inicia la temporada regular de la NFL 2025

Como ha sido tradición desde inicios del año 2000, la temporada regular de la NFL iniciaría un jueves, para ser más precisos, el 4 de septiembre en la casa del campeón de la temporada pasada, cuando los Dallas Cowboys visiten a los Philadelphia Eagles, de acuerdo con Claro Sports.