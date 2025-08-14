Buenas noticias para Ron DeSantis: el gobernador celebró el éxito de su estrategia para reclutar agentes en Florida

El 13 de agosto de 2025, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que el estado ha otorgado más de 8700 pagos de incentivo a agentes del orden público que se incorporaron desde la puesta en marcha del Programa de Pago de Bonificación por Reclutamiento en 2022.

Más de 8700 bonificaciones entregadas desde 2022

En un comunicado oficial, el gobernador destacó que, en la más reciente entrega, se otorgaron 715 bonificaciones adicionales a reclutas en todo el estado. Parte de estas entregas se hicieron de forma presencial en el condado de Hillsborough, donde DeSantis entregó personalmente pagos de US$5000 dólares a 40 nuevos agentes de la oficina del sheriff local.

El mensaje de Ron DeSantis donde anunció la incorporación de nuevos oficiales en el estado bajo su plan impulsado en 2022 Captura de pantalla X @GovRonDeSantis

“En 2022, anuncié un programa de reclutamiento único en su tipo para alentar a los floridanos a convertirse en agentes del orden público y, al mismo tiempo, incentivar a los oficiales actuales de otras jurisdicciones a mudarse al estado. Hemos tenido un éxito increíble”, comentó en una publicación de X.

El programa consiste en un pago único de US$5000, después de impuestos, para oficiales recién contratados en agencias de justicia penal de Florida. Este incentivo tenía como objetivo atraer a profesionales de las fuerzas del orden, tanto de dentro como de fuera del estado.

Reclutamiento de agentes de otros estados

Desde el inicio de la iniciativa, 1900 agentes provenientes de 49 estados y dos territorios de EE.UU. se trasladaron a Florida para unirse a las fuerzas del orden. Según los datos oficiales, más de 500 de ellos provienen de estados como California, Illinois y Nueva York.

En total, el programa entregó más de US$58 millones en incentivos. Cada pago incluyó un ajuste del 7,65% para cubrir la porción del impuesto FICA correspondiente al oficial.

El vicegobernador Jay Collins señaló que la medida forma parte de una estrategia integral que incluye mejoras salariales, recursos para el bienestar físico y mental de los agentes, y políticas de aplicación estricta de la ley. “Seguimos tomando medidas decisivas no solo para proteger su seguridad, sino también para mejorar su calidad de vida”, dijo en el comunicado oficial.

Este miércoles 13 de agosto de 2025, DeSantis entregó la última ronda de bonificaciones a los agentes que prestan servicio en el condado de Hillsborough Captura de pantalla video Facebook Governor Ron DeSantis

Medidas adicionales en el presupuesto 2025-26

Dentro del presupuesto del año fiscal 2025-26, Florida destinó US$49 millones para aumentos salariales a más de 16.200 agentes juramentados a nivel estatal. Esto incluye un salario mínimo anual de US$60.000 para nuevos oficiales, además de incrementos para el personal con experiencia.

También, se reforzaron las sanciones para delitos cometidos contra agentes, se implementaron programas educativos sobre aplicación de la ley en escuelas secundarias y se creó el Programa de Becas de la Academia de Fuerzas del Orden de Florida, que cubre los costos de capacitación para reclutas.

El estado señaló que estos beneficios, sumados al bono de reclutamiento, buscan garantizar estabilidad laboral, acceso a seguros de salud y jubilación, así como programas de condonación de préstamos estudiantiles y facilidades para préstamos hipotecarios.

El programa impulsado por DeSantis en 2022 finalizó el 1° de julio de 2025 Facebook: Pinellas County Sheriff's Office

Criterios del programa para reclutar agentes en el estado

El Programa de Pago de Bonificación por Reclutamiento fue establecido en la Sección 445.08 de los Estatutos de Florida. En este se detalla que si un agente no cumple con el período mínimo de dos años de actividad, deberá reembolsar el pago recibido, salvo en los casos en que la terminación del contrato se deba a causas ajenas a mala conducta.

El Departamento de Servicios Laborales administra el programa al desarrollar un plan anual para la entrega de pagos y al verificar trimestralmente, junto con la Comisión de Estándares y Capacitación de Justicia Criminal, que los beneficiarios cumplan con las condiciones establecidas.

La vigencia del mismo concluyó oficialmente el 1° de julio de 2025, aunque las bonificaciones pendientes continuarán con la entrega a quienes ya hayan cumplido los requisitos previos a esa fecha.