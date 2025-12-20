Así es la tradición navideña “de la posada” que celebran los migrantes mexicanos en Estados Unidos

Como cada año, los migrantes de origen latino en Estados Unidos, en especial los mexicanos, mantienen vivas sus costumbres y tradiciones durante la temporada navideña como una forma de preservar su identidad cultural. Una de las celebraciones más representativas es la posada, una festividad que se realiza en los días previos al 25 de diciembre y que reúne a familias y comunidades en torno a la comida típica, bebidas tradicionales y actividades simbólicas como la piñata.

Qué son las posadas navideñas que celebran los mexicanos en EE.UU.

Las posadas navideñas son celebraciones tradicionales de origen mexicano que recrean el peregrinaje de José y María en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús.

En estas festividades, familiares, amigos y vecinos recorren calles o viviendas mientras cantan villancicos y piden posada, hasta que finalmente se les abren las puertas para iniciar la convivencia, de acuerdo con Los Angeles Times.

En las posadas mexicanas se acostumbra romper una piñata en forma de estrella (uaeh.edu.mx)

Esta tradición fue llevada a Estados Unidos por migrantes mexicanos que decidieron replicarla como una forma de transmitir su cultura a nuevas generaciones. Tal es el caso de Gaby Fuentes, nacida en México, quien explicó que las posadas permiten reforzar el sentido de comunidad lejos de su país de origen.

Durante estas celebraciones no falta la comida típica mexicana, como los tamales, así como el ponche, una bebida caliente elaborada con frutas de temporada como guayaba, tejocote, caña de azúcar, tamarindo y canela, que suele consumirse exclusivamente en Navidad.

Otro elemento central es la piñata en forma de estrella de siete picos, que simbolizan los siete pecados capitales. Romperla representa la lucha contra el mal, mientras que los dulces que caen simbolizan las bendiciones obtenidas tras vencer la tentación.

Cuál es el origen de las posadas en México

El origen de las posadas se remonta a la época de la conquista española. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas celebraban durante el mes de Panquetzaliztli —correspondiente a diciembre— rituales dedicados a Huitzilopochtli, dios del Sol y la guerra, según información del Gobierno de México.

En las posadas de México se comen dulces y platillos típicos (Gob.mx)

Con la colonización, estas festividades fueron sustituidas por las llamadas misas de aguinaldo, celebradas del 16 al 24 de diciembre. En ellas se realizaban representaciones religiosas relacionadas con el nacimiento de Jesús, que con el tiempo dieron origen a las pastorelas y a la entrega de regalos conocidos como aguinaldos.

Tras la Independencia de México, esta tradición estuvo a punto de desaparecer, pero fue retomada y transformada por la población hasta consolidarse como las posadas modernas que hoy se celebran tanto en México como en comunidades migrantes en el extranjero.

Otras posadas que se celebran en Estados Unidos en Navidad

Los migrantes de Guatemala y El Salvador también celebran las posadas, pero con algunas diferencias de las que festejan los mexicanos.

Entre las principales discrepancias está el uso de la pirotecnia y los platillos para comer, según refirió Walter Batres, migrante guatemalteco a Los Angeles Times.

En las posadas mexicanas se recorren las calles mientras se cantan villancicos (iberopuebla.mx)

Por ejemplo, el tamal que se come en Guatemala se elabora con hoja de plátano, en lugar de hoja de maíz. Mientras que la decoración de las casas incluye plantas de Pascua, hoja de pacaya, pino, musgo, fruta de manzanilla, uva y manzana.

De igual manera, los chapines caminan por las calles mientras tocan música tradicional navideña con marimba para acompañar los villancicos.

Mientras que los migrantes salvadoreños terminan de celebrar sus posadas el 24 de diciembre, en Nochebuena, donde acostumbran cocinar pavo y esperan hasta la medianoche para dar regalos a sus familiares.