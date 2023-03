Así está hoy la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

escuchar

Melanie Griffith y Antonio Banderas, a quienes este fin de semana se volvió a ver juntos en una foto que posteó el actor en sus redes sociales, se conocieron durante un rodaje y se casaron un año después, en 1996. Como fruto de esa relación nació su hija Stella del Carmen, ahora de 26 años, pero quien desde su infancia estuvo relacionada con la industria del cine y del entretenimiento.

Stella del Carmen Banderas debutó en 1999 en la película Locos en Alabama, donde compartió créditos con su madre y encarnó a la pequeña Marilyn. Estar desde siempre entre las cámaras y los sets de televisión la llevaron a formarse en California y luego en Nueva York, donde ingresó en la escuela de Stella Adler, en 2018. Posteriormente, estudió Arte Dramático y Literatura en la Universidad del Sur de California.

Stella del Carmen Banderas tiene 26 años @stellabanderasgriffith/Instagram

En los últimos años, Stella se define como una storyteller. Ha colaborado con marcas de lujo, como Dior, y fue portada de Vogue y Elle de España. Además, emprendió su propia empresa, Lightbound, una línea de aceites aromáticos que creó “con la intención de cultivar un espacio que ofrezca productos artesanales y recomendaciones que nutran los tres hogares: el alma, el cuerpo y la tierra”, según se lee en la página oficial de la tienda.

Más allá de su faceta como empresaria, también fue columnista de Vanity Fair, donde ha abordado temas sobre su infancia e hizo algunos artículos sobre su propio proceso. En uno, que llamó Crecer con raíces en dos países distintos no siempre fue fácil, detalló cómo fue su experiencia de vida entre Estados Unidos y España.

Stella del Carmen Banderas tiene una comunidad de 199 mil seguidores en Instagram @stellabanderasgriffith/Instagram

En otra de sus columnas en la versión española de la revista, Stella del Carmen relató que había logrado crecer alejada de los medios de comunicación, como una niña más. Sin embargo, durante su adolescencia sintió el peso que le daban los nombres de sus padres. “Llegué a la universidad en una ciudad distinta y la primera frase que me decía todo el mundo era: ‘¿Tu padre es Antonio Banderas?’. O los cuchicheos a mis espaldas eran: ‘Su madre es Melanie Griffith’”, escribió.

No obstante, también reconoció el lado positivo de crecer en una familia de famosos: “Los primeros años de mi vida los pasé viajando, de rodaje en rodaje. Llevo recorriendo el mundo desde que nací, he ido a colegios increíbles. Fui bendecida con un estilo de vida y unas oportunidades que la mayor parte de la gente no podrá experimentar”.

El reencuentro de los Banderas-Griffith

Los actores se conocieron en el rodaje de la película Two Much y después le dieron paso a un largo romance, que terminó en 2014. Mientras estuvieron juntos, se consolidaron como una de las parejas más queridas de Hollywood, ya que incluso se añadieron a la familia los dos hijos mayores que Griffith había tenido en otros matrimonios: Dakota Johnson y Alexander Bauer.

Después de casi una década de no estar juntos y de haber forjado sus caminos por separado, la familia mantiene una gran relación y buscan cualquier espacio para reunirse. Recientemente, con motivo de la 95ª entrega de los premios Oscar, en la que Banderas fue presentador junto con la mexicana Salma Hayek, aprovecharon para fotografiarse en familia durante un almuerzo en Beverly Hills. Fue el actor quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram.

La foto que compartió Antonio Banderas con Melanie Griffith y Stella del Carmen @antoniobanderas

“Reencuentro con Melanie. Almuerzo en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel con nuestra hija, Stella”, fue la descripción que agregó. En la instantánea aparecían los tres sentados, mientras sonreían para la cámara.

LA NACION