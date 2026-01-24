Así se ve la moneda mormona de oro de US$5 que en realidad vale US$300.000

El mercado de monedas históricas mantiene un interés sostenido por piezas vinculadas a procesos locales de acuñación en Estados Unidos durante el siglo XIX. Dentro de ese segmento, los ejemplares de oro de US$5 emitidos por la comunidad mormona en el Territorio de Utah en 1860 ocupan un lugar destacado por su escasez y por el rol que cumplieron en una economía regional en formación.

Origen de las monedas de oro mormonas en Utah

Las monedas mormonas no fueron producidas por una entidad federal. Surgieron como parte de un sistema privado de acuñación impulsado por la comunidad de Deseret, en un contexto marcado por la falta de circulante y por el deseo de autonomía económica en una región todavía distante de los principales centros financieros de EE.UU.

El anverso de la media águila mormona de 1860 presenta un león agazapado Stacks Bowers

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), su acuñación comenzó en el Valle del Lago Salado a partir de la Fiebre del Oro de California, iniciada tras el hallazgo en Sutter’s Mill en 1848. Ese descubrimiento generó un flujo de metal precioso hacia distintas regiones del oeste estadounidense, incluida la comunidad mormona establecida en Utah.

Entre finales de la década de 1840 y comienzos de la de 1860, esta comunidad produjo piezas de oro en denominaciones de US$2,50, US$5, US$10 y US$20. Los ejemplares se utilizaron como medio de pago local, aunque no tenían reconocimiento oficial fuera del territorio. Con el paso del tiempo, muchas dejaron de circular y fueron destinadas a usos alternativos, como la fabricación de joyería.

Un segundo período de acuñación se desarrolló entre 1859 y 1861, tras el descubrimiento de oro en Colorado en 1858. Parte de ese metal llegó a Utah a través del comercio y de actividades de prospección realizadas por miembros de la comunidad que se habían establecido en zonas como Cherry Creek.

La pieza de US$5 de 1860 pertenece a esta etapa final. Fue emitida por la llamada Casa de la Moneda de Deseret y constituye la última serie producida por los mormones antes de que este tipo de acuñación privada fuera declarada obsoleta en 1862.

El reverso lleva la imagen de un águila con un panal de colmena Stacks Bowers

Cómo identificar una moneda de oro mormona de 1860

El diseño del ejemplar presenta elementos simbólicos vinculados a la identidad religiosa y social de la comunidad que la emitió. Entre los aspectos a observar se encuentran:

Año: 1860.

Ceca: la Casa de la Moneda Deseret.

Composición: oro 24 quilates (100% de pureza).

Tirada: 472 unidades.

Anverso: aparece el León de Judá, acompañado por la inscripción “SANTIDAD AL SEÑOR” escrita en el alfabeto Deseret, un sistema de escritura creado por los mormones en ese período.

Reverso: muestra una colmena, símbolo asociado al trabajo colectivo y a la industria, con un águila de alas desplegadas detrás. Alrededor de la imagen se lee la leyenda “DESERET ASSAY OFFICE PURE GOLD”, junto con la denominación “5.D.”.

Las piezas originales suelen mostrar una pátina de oro antiguo, con tonalidades que van del ámbar al oliva. En los ejemplares mejor conservados, el golpe es definido y las superficies presentan pocas abrasiones. Muchas monedas auténticas, sin embargo, exhiben señales de desgaste o modificaciones derivadas de su uso como joya.

En la actualidad, se estima que existen entre tres y cuatro docenas con el diseño del león y la colmena. Las piezas en estado sin circular o con desgaste mínimo son particularmente difíciles de encontrar, lo que incrementa su valor en el mercado numismático.

El ejemplar fue calificado como MS62 debido a su estado de conservación, que presentaba marcas visibles de desgaste Stacks Bowers

Cuál es el valor de la moneda de US$5 de 1860 en el mercado de 2026

El precio de una moneda mormona depende en gran medida de su estado de conservación. Las piezas con desgaste evidente alcanzan valores significativos, pero los mayores precios se registran en ejemplares con calificaciones altas.

En 2025, una pieza certificada como AU53 fue vendida por US$144 mil en una subasta especializada de Heritage Auctions. Otro ejemplar, con calificación MS62, alcanzó un precio cercano a los US$192 mil en Stacks Bowers. Estas operaciones reflejan la demanda sostenida por este tipo de serie.

Según la guía de precios de PCGS, las monedas que logren calificaciones de MS63 o superiores podrían situarse en un rango cercano a los US$300 mil durante el mercado de 2026. La combinación de escasez, historia y estado de conservación explica estas proyecciones.