escuchar

Un piloto grabó un video desde la cabina de un avión y demostró lo cerca que pasan las otras aeronaves cuando se encuentran entre las nubes. Las imágenes se hicieron virales en TikTok, por lo que suman más de 700 mil reproducciones. La comunidad virtual no pudo ocultar su sorpresa y miedo al conocer el verdadero significado de “tráfico aéreo”.

A través de la cuenta en la red de videos identificada como @flyhigh738, se dieron a conocer las imágenes acompañadas de la leyenda: “Cuando viajas en avión y piensas que el cielo es tan grande que estás solo allí arriba”. El clip muestra el interior de la cabina de un avión, las nubes blancas y el cielo azul que lo rodea, antes de evidenciar un contraste.

“Pero en realidad casi siempre vuelas muy cerca de otros aviones”, señala una segunda frase que acompaña a las imágenes en las que se puede observar a otras aeronaves que siguen una ruta por encima y que parecen muy cercanas. Al respecto, el piloto explicó que la mayoría de las veces siguen vías aéreas estándar, mismas que funcionan como una especie de autopistas en el cielo. Asimismo, advirtió que la distancia de un avión a otro en ocasiones puede ser de solo 300 metros.

Una cercanía de aviones “aterradora”

Aunque el experto en aviación calificó como algo “hermoso” lo que pasa entre las nubes, muchos usuarios de TikTok que vieron el video se mostraron impresionados y no compartieron su perspectiva. Entre los más de 500 comentarios se pueden leer algunos en los que las personas manifestaron que les parecía terrorífico saber que los aviones pasan tan cerca, dado que se podría ocasionar un accidente.

“Información que no necesitaba saber… aterradora e impresionante”; “Es una locura cómo confiamos nuestras vidas a personas que nunca conocimos/máquinas que no sabemos si han recibido mantenimiento”; “No, eso parece aterrador”; “Volar realmente me asusta. Es simplemente increíble que todos estemos flotando tan alto. Es una locura”; “La única razón por la que vuelo es porque no tengo otra opción, cada vez que tengo que volar es estresante, especialmente esos vuelos de 16 horas. Más de 40 años de fobia”, fueron algunas de las reacciones principales.

En el cielo las aeronaves se pueden encontrar muy cerca TikTok @flyhigh738

La distancia mínima entre los aviones en un vuelo

En noviembre de 2003, la Organización Internacional para la Aviación Civil (OACI, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo entre los Estados Miembros para reducir la distancia vertical entre aviones en vuelo a mil pies (304,8 metros). Hasta ese momento, la separación mínima permitida era de más de 600 metros. El acuerdo afectó a las principales rutas de tránsito entre Asia y Europa a través de Oriente Medio y significó considerables ventajas a nivel operacional, económico, ambiental y de servicio a los pasajeros, señala Naciones Unidas.

La OACI menciona que la Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) o Separación Vertical Reducida Mínima es un término usado en aviación para denominar la separación vertical requerida entre dos aeronaves entre niveles de vuelo y que permite un mayor uso de un determinado espacio aéreo.