¿Aún se dará la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis?: la polémica que podría frenar el combate en EE.UU.

La pelea entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis podría cancelarse luego de que una mujer presentara una demanda civil contra el boxeador por presunta agresión. El caso, que ocurrió en un club de striptease en Miami Gardens, Florida, el 27 de octubre, ha generado incertidumbre sobre el futuro del combate programado para el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

Por qué está en duda el combate entre Jake Paul y Gervonta Davis

Según reportó USA Today, la supuesta víctima presentó la demanda el 31 de octubre ante el condado de Miami-Dade, y el Departamento de Policía de Miami Gardens mantiene una investigación abierta, calificada como un “caso en activo”, de acuerdo con fuentes citadas por USA Today Sports.

La pelea Jake Paul vs. Gervonta Davis tendrá lugar el próximo 14 de noviembre de 2025 (Facebook/Gala Boxing Promotions)

La promotora Most Valuable Promotions (MVP) —de la cual Jake Paul es cofundador— confirmó que se encuentra evaluando la situación y que aún no se ha tomado una decisión final sobre la realización del evento.

“En estos momentos recabamos información y revisamos los detalles para garantizar que cualquier decisión sea analizada con rigor. Condenamos inequívocamente cualquier tipo de violencia y nos comprometemos a gestionar este asunto con diligencia y respeto hacia todos los implicados”, señaló MVP en un comunicado.

MVP se pronuncia sobre demanda contra Gervonta Davis (X @MostVpromotions)

La empresa añadió que en los próximos días informará su decisión final, una vez concluida la revisión de los hechos, y aclaró que no hará comentarios adicionales mientras continúe el proceso.

El historial judicial de Gervonta Davis

“Tank” Davis continúa bajo libertad condicional tras ser condenado en 2023 por un accidente de tránsito con fuga en el que recibió una sentencia de 90 días de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional, que finalizarán en mayo de 2026, según USA Today.

El boxeador, además, cuenta con antecedentes de agresión. En julio de 2024, fue arrestado en Florida por un cargo de violencia doméstica contra su exnovia —madre de sus dos hijos—, y en 2020 fue acusado de dos delitos menores de agresión durante un evento benéfico de baloncesto.

“Tank” Davis actualmente se encuentra bajo libertad

Posibles reemplazos de Gervonta Davis para la pelea contra Jake Paul

Ante la incertidumbre, ya circulan nombres de posibles reemplazos para enfrentar a Jake Paul si el combate con Davis se cancela. Entre los primeros mencionados están Ryan García y Francis Ngannou.

Posibles reemplazos de Gervonta Davis para la pelea contra Jake Paul (X @ChampRDS/@MikeCoppinger )

No obstante, Óscar de la Hoya, promotor de García a través de Golden Boy Promotions, descartó la posibilidad debido a los conflictos de derechos televisivos, ya que García pelea para DAZN, mientras que el evento de Jake Paul será transmitido en Netflix.

De acuerdo con Sports Illustrated, otros nombres considerados son Terence Crawford, Nate Diaz y nuevamente Francis Ngannou. Los tres peleadores son más grandes y pesados que Davis, aunque Crawford sería una opción poco probable tras su reciente victoria frente al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre pasado.