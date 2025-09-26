Avanza el huracán Humberto y podría fusionarse con otro fenómeno: hay alerta en la costa este de EE.UU.

En el océano Atlántico se volvieron a encender las alarmas con la presencia del huracán Humberto, un sistema que evolucionará con rapidez y que podría adquirir gran intensidad durante el fin de semana. Mientras tanto, otra perturbación atmosférica avanza desde el Caribe y podría interactuar con el ciclón en los próximos días. La combinación de ambos fenómenos plantea un escenario complejo para la costa este de Estados Unidos, donde los expertos ya advirtieron sobre el riesgo de lluvias intensas, vientos fuertes y marejadas.

El huracán Humberto gana fuerza en el Atlántico central

El huracán Humberto se localizó en la mañana de este viernes cerca de los 22,2° de latitud norte y 57,3° de longitud oeste, en pleno Atlántico subtropical central. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la presión mínima central se estimó en 990 milibares, con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km/h) y ráfagas que alcanzaron la misma velocidad.

Humberto se ubica en las coordenadas 22.2°N y 57.3°O con una presión mínima de 990 milibares, moviéndose lentamente hacia el noroeste sobre aguas cálidas y con poca cizalladura del viento NHC

Los especialistas señalaron que el fenómeno se mueve hacia el noroeste en un desplazamiento lento pero sostenido. Las imágenes satelitales mostraron en las últimas horas una densa cobertura nubosa y un incipiente ojo en formación, señales que anticipan un proceso de intensificación.

Según las proyecciones del NHC, Humberto acelerará su desarrollo en las próximas jornadas gracias a que se encuentra sobre aguas cálidas y con poca cizalladura del viento, condiciones favorables para que se fortalezca rápidamente. Los modelos de pronóstico sugirieron que este fin de semana alcanzará la categoría de huracán mayor.

Para la tarde del viernes , los vientos podrían llegar a 90 millas por hora (145 km/h).

, los vientos podrían llegar a (145 km/h). Durante la madrugada del sábado , se prevé un aumento a 105 millas por hora (169 km/h).

, se prevé un aumento a (169 km/h). Para la noche del sábado , Humberto alcanzaría las 115 millas por hora (185 km/h), lo que lo convertiría en un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

, Humberto alcanzaría las (185 km/h), lo que lo convertiría en un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. El domingo podría superar las 130 millas por hora (209 km/h), para consolidarse así como un ciclón extremadamente peligroso.

Una segunda perturbación avanza en el Caribe

Mientras Humberto gana potencia mar adentro, otra onda tropical se organizó en las inmediaciones de La Española, las islas Turcas y Caicos y la zona oriental de Cuba. Los meteorólogos proyectaron que entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado se formará una baja presión en las cercanías de las Bahamas.

Una onda tropical cerca de La Española, islas Turcas y Caicos y Cuba oriental tiene un 80% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en 48 horas NHC

El Centro Nacional de Huracanes otorgó un 80% de probabilidad de que este sistema se convierta en depresión tropical en las próximas 48 horas y un 90% de posibilidades de desarrollo en los próximos siete días.

Aunque todavía no está claro su trayecto final, los pronósticos advirtieron que se desplazará hacia el noroeste o norte, mientras se acerca al suroeste del Atlántico y con riesgo de impactar en la franja sureste de Estados Unidos a inicios de la próxima semana.

Los efectos de esta perturbación ya se sienten en la región. Fuertes precipitaciones y ráfagas se registraron en República Dominicana, Haití y las islas Turcas y Caicos. Se espera que estas condiciones se extiendan a las Bahamas y al oriente cubano en el transcurso de las próximas 48 horas.

Riesgo de interacción entre ambos fenómenos climáticos y los posibles efectos en EE.UU.

El escenario meteorológico llamó la atención porque ambos sistemas podrían interactuar en el Atlántico occidental. Humberto, con trayectoria hacia el noroeste y posterior giro al norte, se encontrará en las cercanías de la corriente principal que lo llevaría a desplazarse hacia el noreste. La baja presión del Caribe, en cambio, podría empujar con sus bandas externas hacia la costa sureste estadounidense.

Los meteorólogos advierten sobre posible interacción entre ambos sistemas en el Atlántico occidental, donde la trayectoria de Humberto (noroeste con giro al norte) podría coincidir con el desplazamiento de la nueva baja presión NHC

Los expertos explicaron que aún existe un amplio margen de incertidumbre sobre la trayectoria exacta, pero subrayaron que el riesgo de impacto es real. “Hay una significativa posibilidad de que vientos, lluvias torrenciales y marejada ciclónica afecten una porción de la costa sureste de Estados Unidos a comienzos de la próxima semana”, detalló el aviso oficial del NHC.

En ese sentido, recomendaron a la población de Florida, Georgia y las Carolinas mantenerse informada y preparada ante posibles avisos de emergencia. El comportamiento de Humberto y del nuevo sistema será determinante para definir si se produce una interacción peligrosa en el Atlántico occidental.