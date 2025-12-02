Avanza la tormenta de frío invernal sobre Estados Unidos: el mapa con las alertas y nevadas intensas

Una irrupción amplia de aire helado avanzará sobre el centro y el este de Estados Unidos durante esta semana y dará paso a un escenario de nevadas intensas, lluvias torrenciales y bruscos cambios térmicos en amplias zonas del país norteamericano. La primera tormenta invernal fuerte de diciembre se consolidará entre este martes y el miércoles, mientras un segundo sistema, asociado al desplazamiento del vórtice polar, se perfilará para el fin de semana.

El primer sistema, que ya dejó acumulaciones ligeras a moderadas sobre sectores de las Llanuras y el valle del Mississippi, se intensificará este martes al recibir nueva humedad procedente del Golfo.

, que ya , se intensificará este martes al recibir nueva humedad procedente del Golfo. Ese aporte transformará una nevada dispersa en un episodio más intenso para franjas del este de los Grandes Lagos, el Valle de Ohio, el Atlántico Medio y gran parte del Noreste.

Se proyecta un pico de 12 pulgadas (30,4 cm) de nieve en sectores tierra adentro del norte o este de Nueva Inglaterra NWS

Los especialistas de AccuWeather explicaron que ciudades como Cincinnati, Pittsburgh, Harrisburg y Hartford observarán su primera nevada significativa de la temporada, con un volumen capaz de interrumpir actividades escolares o cerrar oficinas en zonas próximas a la línea donde la lluvia dará paso a las precipitaciones invernales.

El meteorólogo Brandon Buckingham advirtió que “el corredor de nieve y hielo se desplazará hacia el sur”, debido al aire frío instalado por la tormenta previa. Ese movimiento ampliará el impacto del fenómeno desde Oklahoma y Arkansas hasta Nueva Inglaterra.

Incluso, un pequeño sector cercano a la franja de transición lluvia-nieve registrará hielo en forma de lluvias congeladas o aguanieve, especialmente en los Apalaches orientales y el corredor de valles entre Virginia occidental y el sur de Pensilvania. Allí, ciudades como Roanoke y Little Rock podrían sufrir carreteras peligrosas por una película resbaladiza.

Según la proyección de AccuWeather, las zonas donde el aire frío dominará de manera más contundente podrían recibir acumulaciones de tres a seis pulgadas (7,6 a 15,2 centímetros), con un pico previsto de 12 pulgadas (30,4 centímetros) en sectores del norte o este de Nueva Inglaterra que queden tierra adentro, donde el ciclón ganará fuerza al avanzar sobre las aguas del Atlántico. En lugares como Scranton, Albany, Worcester, Concord, Bangor y Portland se prevé que la nieve sea suficiente para generar demoras prolongadas en rutas y aeropuertos.

La mezcla invernal se extenderá a franjas del sur, con riesgo de hielo en forma de lluvias congeladas o aguanieve en los Apalaches orientales y el corredor de valles entre Virginia Occidental y el sur de Pensilvania NWS

La mañana del martes también presentará un riesgo elevado para viajeros en la I-95, desde las Carolinas hasta el sur de Nueva Inglaterra. Allí, lluvias intensas podrán ralentizar la circulación, duplicar los tiempos de traslado y provocar encharcamientos en áreas bajas. Se estima que una banda de una a dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros) de lluvia caiga rápidamente entre Atlanta, Charlotte, Washington D.C. y Filadelfia, lo que colapsará desagües en pocos minutos.

El tramo de Boston quedará sujeto a un vaivén entre lluvia y nieve, lo que derivará en una mezcla pastosa difícil de remover en calles y veredas durante la tarde y la noche.

Todo el sistema se retirará hacia el Atlántico para última hora del martes, cuando el ingreso de alta presión empuje aire seco y ventoso sobre la región.

Aire ártico y posible segundo temporal: alerta por frío extremo en EE.UU.

Mientras el primer episodio se aleje, un marcado descenso de temperaturas llegará entre miércoles y jueves al Medio Oeste y el Noreste. Ese enfriamiento estará vinculado al desplazamiento del vórtice polar, explicó el meteorólogo de largo plazo Paul Pastelok, quien destacó que este será el “primero de tres embates” previstos para las próximas dos semanas.

Este aire polar desencadenará un escenario propicio para varios días de frío intenso, con noches que caerán a valores de un dígito y mínimas de 10°F a 20°F (−12°C a −6°C) en amplias zonas de las Llanuras, el Valle de Ohio y el interior del Noreste.

Sectores en los que se esperan nevadas en las próximas 24 horas NWS

En el corredor de la I-95, las madrugadas también se hundirán en la franja de 10°F a 20°F (−12°C a −6°C). Donde sople el viento, las sensaciones térmicas caerán entre 10°F y 25°F por debajo de la temperatura real.

El pulso ártico también traerá ráfagas que acompañarán el frente frío con cortinas breves de nieve, ráfagas y chubascos de nieve (“snow squalls”) en sectores de los Grandes Lagos y la parte norte de los Apalaches.

Aunque estos episodios serán puntuales, podrán depositar varios centímetros y causar demoras en rutas y aeropuertos. Incluso, algunos distritos escolares podrían enfrentar retrasos o suspensiones.

A partir del viernes por la noche, la interacción entre el aire helado y un sistema que cruzará el país norteamericano desde el Pacífico determinará cuánta nieve, hielo o lluvia afectará al este.

El meteorólogo Bernie Rayno advirtió que, si el aire frío se impone con demasiada fuerza, la tormenta escapará hacia el océano, hasta dejar lluvias para el sudeste y una franja mínima de nieve en su límite septentrional.

Pero, si el frío retrocede lo justo y permite que el ciclón se fortalezca cerca de la costa atlántica, se abrirá la posibilidad de una nevada intensa desde los Apalaches del sur y el Piedmont hasta el interior del Atlántico Medio y gran parte de Nueva Inglaterra.

Temperaturas mínimas esperadas para el miércoles 3 de diciembre NWS

En ese escenario, ciudades próximas al corredor de la I-95 podrían quedar próximas o incluidas dentro de la zona de acumulación, lo que generará un fin de semana de desplazamientos peligrosos y alteraciones masivas en la actividad cotidiana. AccuWeather remarcó que la evolución exacta dependerá de la posición del frente ártico y de la energía que pueda absorber el sistema oceánico.

Así será el patrón invernal de diciembre: frío extremo y nuevas tormentas en EE.UU.

Las previsiones coinciden en que los próximos días marcarán apenas el inicio de una racha extensa de condiciones invernales, con múltiples rondas de nieve, ventiscas y lluvias congeladas.

Los analistas de AccuWeather señalaron que, además de la nevada del martes y el potencial temporal del fin de semana, continuarán los eventos de efecto lago, ráfagas repentinas y pequeños sistemas secundarios a lo largo de la primera mitad de diciembre.

Ese comportamiento podría implicar demoras recurrentes en autopistas, cancelaciones en aeropuertos y alteraciones en escuelas y servicios públicos.

Según el pronóstico invernal previo de AccuWeather, diciembre sería un mes dominado por el frío temprano, con acumulaciones totales por encima del promedio histórico en gran parte del Medio Oeste, a diferencia del Este, que podría registrar valores inferiores.

La combinación de aire ártico repetido y tormentas en tránsito instalará un escenario complejo para millones de personas, al tiempo que exigirá atención constante a los avisos oficiales y a la evolución diaria de los modelos meteorológicos.