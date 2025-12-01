Cuánta nieve caerá sobre Chicago y qué se espera de la ola de frío en Illinois esta semana

El fin de semana del Día de Acción de Gracias estuvo marcado por una extensa tormenta invernal en Chicago. Al mediodía del sábado 29, se registraron áreas con cuatro y diez pulgadas de nieve, y se prevé que esta tendencia continúe en el oeste y sur de la ciudad.

Pronóstico en Chicago tras la nevada récord

Las temperaturas bajas se mantienen en gran parte del este y centro del país. De acuerdo con Mark McGinnis, meteorólogo de ABC7, se prevé una ligera nevada a primera hora de la tarde del 1° de diciembre.

Con esta nevada, se esperan entre 2.5 y 5 cm de adicionales de acumulación en la mayor parte del área. En las zonas del sur y al oeste, hay posibilidad de acumular 7.6 cm, por lo que se pronostican “condiciones peligrosas” para los desplazamientos diarios en la tarde y noche, según consignó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

“La nieve se extenderá hacia el este por la zona esta tarde, persistiendo esta noche antes de terminar tarde. La nieve afectará los desplazamientos diarios por la tarde/noche, causando condiciones peligrosas. Se esperan acumulaciones de entre 5 y 7,5 cm al norte y 5 a 10 cm al sur", informó el NWS desde su cuenta de X.

La nevada avanzará a partir de las 14 hs (hora local) hacia el norte y el este. A las 16 hs la nieve estará en la ciudad y entre las 17/18 hs (hora local), las superficies, incluidas las carreteras, se volverán resbaladizas.

Cuándo termina la nevada en Chicago y el pronóstico de la semana

McGinnis estipula que la nieve continuará hasta las 21/22 hs del 1° de diciembre. No obstante, se anticipan temperaturas muchos más frías del promedio, con un descenso drástico a partir del próximo 3 de diciembre. Este sería el pronóstico de la primera semana de diciembre:

Temperatura máxima del 2 de diciembre: 25°F (-3.8°C).

25°F (-3.8°C). Temperatura máxima del 3 de diciembre : 32°F (0°C).

: 32°F (0°C). Temperatura máxima del 4 de diciembre: 14°F (-10°C). Para la noche del jueves se pronostica un grado sobre cero.

A partir del 3 de diciembre, se prevén temperaturas por debajo de los niveles de congelación Sarah Rafi� - AP�

El pronóstico actual en Illinois

El último informe del NWS indicaron que una Advertencia de Clima Invernal está en vigor desde el mediodía de este 1 de diciembre hasta la noche en el norte de la Interestatal 70.

En ese sentido, prevén una nevada con menos contenido de agua y viento en comparación con la tormenta del 29 de noviembre.

Para el miércoles 3 de diciembre se prevé la llegada de un frente frío en el norte del estado de Illinois JAMIE KELTER DAVIS - NYTNS

Para el 3 de diciembre se pronostica un frente frío en el norte del estado con baja probabilidad de nieve y condiciones peligrosas para conducir. El 4 y 5 de diciembre, entretanto, se espera la llegada de un sistema invernal con trayectoria en el sur y centro de Illinois.

Con este sistema, se prevén sensaciones térmicas bajo cero en el norte del estado para la noche del jueves y viernes, con potencial de congelación e hipotermia con exposición prolongada.