Aviso urgente del IRS a horas del 15 de abril: cómo evitar multas antes de que sea tarde

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) recordó que el 15 de abril es la fecha límite para presentar la declaración correspondiente a esta temporada. En ese sentido, quienes no puedan cumplir con el plazo tienen la posibilidad de solicitar una extensión automática y evitar multas.

Cómo pedir una extensión para presentar la declaración de impuestos ante el IRS

El aviso fue compartido por la propia entidad estadounidense mediante una publicación en su sitio web oficial.

Allí, las autoridades recordaron que la fecha límite para presentar esta documentación es el 15 de abril.

IRS permite a los contribuyentes solicitar una extensión para presentar su declaración de impuestos si no pueden cumplir con la fecha límite del 15 de abril Freepik

Aunque todavía quedan algunas horas para presentar la declaración en el plazo original previsto, los contribuyentes que ya saben que no podrán cumplir cuentan con una opción alternativa.

Concretamente, se trata de una extensión automática de seis meses, que permite que los usuarios tengan tiempo hasta el 15 de octubre para enviar la documentación al IRS.

Sobre esto, la agencia aclara que la prórroga es para enviar la declaración y no para el pago. Todos los contribuyentes deben hacer una estimación de sus impuestos y abonarlos antes del 15 de abril.

El IRS habilita extensiones automáticas a los contribuyentes que soliciten un plazo extra para presentar su declaración de impuestos en EE.UU. Patrick Semansky - AP

Para solicitar la extensión, el IRS ofrece tres caminos posibles:

Efectuar un pago electrónico correspondiente a los impuestos e indicar que es para una extensión . Se puede realizar mediante pago directo, tarjeta de crédito o débito o a través de una billetera digital.

correspondiente a los impuestos e . Se puede realizar mediante pago directo, tarjeta de crédito o débito o a través de una billetera digital. Llenar de manera electrónica el Formulario 4868 , dirigido justamente a la solicitud de la prórroga. Esto se puede completar mediante alguna de las opciones de Free File que presenta el IRS.

, dirigido justamente a la solicitud de la prórroga. Esto se puede completar mediante alguna de las opciones de Free File que presenta el IRS. Completar el Formulario 4868 y enviarlo por correo. Para que la extensión sea válida mediante este método, debe haber sido enviado con matasellos antes de la fecha límite a la dirección postal correspondiente.

Las opciones de asistencia gratuita del IRS para presentar la declaración de impuestos antes del 15 de abril

A horas de que se cumpla la fecha límite, la agencia tributaria estadounidense recordó en el comunicado que cuenta con alternativas de recursos para que los usuarios reciban asistencia y puedan presentar su declaración en el plazo dispuesto.

Cómo presentar las declaraciones de impuestos al IRS gratis antes del 15 de abril

Concretamente, el IRS mencionó estas alternativas:

IRS Free File y Fillable Forms . Se trata de dos iniciativas de la agencia por las que contribuyentes con ingresos de 89.000 dólares o menos pueden acceder a asistencia gratuita para completar sus declaraciones.

. Se trata de dos iniciativas de la agencia por las que contribuyentes con ingresos de 89.000 dólares o menos pueden acceder a asistencia gratuita para completar sus declaraciones. MilTax . Es un programa del Departamento de Defensa que brinda ayuda gratuita a militares y ciertos veteranos en la presentación de la documentación.

. Es un programa del Departamento de Defensa que brinda ayuda gratuita a militares y ciertos veteranos en la presentación de la documentación. Voluntarios del IRS. La entidad tiene programas en los que ciertas personas certificadas dan asistencia gratuita a beneficiarios elegibles.

Reembolsos más altos y depósitos más rápidos: así avanza la temporada de impuestos 2026 del IRS

En otro comunicado, la agencia tributaria se refirió a los datos que arroja hasta ahora el avance de la temporada de impuestos en EE.UU.

Según el informe, se registró un aumento del 10% en la cifra promedio de reembolsos, que ahora es de 3571 dólares.

Además, el IRS destacó que más del 80 por ciento de los reembolsos para los usuarios se emitieron en menos de 21 días.