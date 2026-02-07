Bancos de EE.UU. confirman el cierre de todas sus sucursales por 24 horas en febrero

Las principales instituciones bancarias de Estados Unidos confirmaron la suspensión temporal de sus operaciones presenciales durante una jornada completa en el transcurso de febrero. Este cese de actividades por 24 horas responde al cumplimiento del calendario de feriados federales establecido por la Reserva Federal, lo cual implicará el cierre de todas las sucursales físicas a nivel nacional.

Bancos de EE.UU. cerrarán sus puertas por 24 horas

Con el objetivo de que los usuarios tomen las previsiones necesarias, el sector bancario nacional confirmó que el lunes 16 de febrero se llevará a cabo un cierre masivo de sucursales a lo largo de todo el territorio estadounidense.

Por ser un feriado federal, los bancos no darán servicio durante el Día de los Presidentes, que cae lunes 16 de febrero de 2026 (Unsplash)

La interrupción de servicios presenciales responde a la celebración anual del Día de los Presidentes, una efeméride federal que, por mandato legal, se traslada al tercer lunes de febrero, según la página oficial del gobierno de Estados Unidos.

Durante este intervalo de 24 horas, aunque las sedes físicas permanecerán cerradas, las entidades garantizan que los canales de banca digital y la red de cajeros automáticos continuarán operativos para el retiro de efectivo y consultas electrónicas.

Algunos de los bancos que dejarán de atender ese día, según The Sun, son:

Citibank

Bank of America

Chase

Wells Fargo

Goldman Sachs

US Bank

SunTrust Bank

Morgan Stanley

Truist Bank

PNC Bank

Capital One

Citizens Bank

Santander Bank

Compass

Fechas de cierre de los bancos de EE.UU. en 2026

Las sucursales bancarias estadounidenses suelen cerrar por feriados federales. En 2026 el calendario de feriados queda de la siguiente manera, según el sitio web del gobierno:

1° de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 19 de enero : Día de Martin Luther King

: Día de Martin Luther King 16 de febrero : Día de los Presidentes

: Día de los Presidentes 25 de mayo : Día de los Caídos

: Día de los Caídos 19 de junio : Juneteenth

: Juneteenth 3 de julio : Día de la Independencia (el feriado se adelanta porque el 4 cae sábado)

: Día de la Independencia (el feriado se adelanta porque el 4 cae sábado) 7 de septiembre : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 12 de octubre : Columbus Day

: Columbus Day 11 de noviembre : Día de los Veteranos

: Día de los Veteranos 26 de noviembre : Día de Acción de Gracias

: Día de Acción de Gracias 25 de diciembre: Navidad

Los servicios digitales de los bancos y los cajeros automáticos funcionarán con normalidad el 16 de febrero (Unsplash)

Otros servicios que dejarán de funcionar el 16 de febrero de 2026

Las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) estarán cerradas el Día de los Presidentes, no se entregarán correos y solo se recibirá en los buzones.

Además, las oficinas gubernamentales estarán cerradas, a nivel federal y estatal, esto quiere decir que los departamentos de vehículos de motor, los ayuntamientos, las oficinas de servicios municipales, juzgados y bibliotecas estarán cerrados al público, según Univisión.

Por otro lado, entre los sitios que permanecerán abiertos ese día, se puede encontrar tiendas de comestibles como Trader Joe’s, Costco, Walmart y más, que operarán en horario regular. También, los comercios minoristas y restaurantes permanecerán abiertos, indicó Telemundo.

Además de lo bancos, instituciones como escuelas, oficinas gubernamentales y el del Servicio Postal de Estados Unidos permanecerán cerrados (Archivo) Bank of America

Por qué se celebra el Día de los Presidentes en EE.UU.

El origen de esta festividad se remonta a 1885, año en que se instituyó oficialmente para conmemorar el natalicio de George Washington, primer mandatario de la nación, que nació el 22 de febrero de 1732.

No obstante, a partir de la reforma legislativa de 1971, la celebración se transformó en un tributo colectivo a todos los líderes que ocuparon la presidencia de los Estados Unidos, señaló The Economic Times.

A pesar de la evolución cultural, la designación jurídica del feriado permanece inalterada bajo el nombre de Cumpleaños de Washington. Para el ciclo correspondiente a 2026, la efeméride se tendrá lugar el lunes 16 de febrero, lo que consolida un fin de semana largo de tres días que beneficia a los sectores académico, gubernamental y administrativo del país.