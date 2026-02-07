Bancos de EE.UU. confirman el cierre de todas sus sucursales por 24 horas en febrero
Las entidades garantizan el funcionamiento de la red de cajeros y plataformas de banca en línea
- 4 minutos de lectura'
Las principales instituciones bancarias de Estados Unidos confirmaron la suspensión temporal de sus operaciones presenciales durante una jornada completa en el transcurso de febrero. Este cese de actividades por 24 horas responde al cumplimiento del calendario de feriados federales establecido por la Reserva Federal, lo cual implicará el cierre de todas las sucursales físicas a nivel nacional.
Bancos de EE.UU. cerrarán sus puertas por 24 horas
Con el objetivo de que los usuarios tomen las previsiones necesarias, el sector bancario nacional confirmó que el lunes 16 de febrero se llevará a cabo un cierre masivo de sucursales a lo largo de todo el territorio estadounidense.
La interrupción de servicios presenciales responde a la celebración anual del Día de los Presidentes, una efeméride federal que, por mandato legal, se traslada al tercer lunes de febrero, según la página oficial del gobierno de Estados Unidos.
Durante este intervalo de 24 horas, aunque las sedes físicas permanecerán cerradas, las entidades garantizan que los canales de banca digital y la red de cajeros automáticos continuarán operativos para el retiro de efectivo y consultas electrónicas.
Algunos de los bancos que dejarán de atender ese día, según The Sun, son:
- Citibank
- Bank of America
- Chase
- Wells Fargo
- Goldman Sachs
- US Bank
- SunTrust Bank
- Morgan Stanley
- Truist Bank
- PNC Bank
- Capital One
- Citizens Bank
- Santander Bank
- Compass
Fechas de cierre de los bancos de EE.UU. en 2026
Las sucursales bancarias estadounidenses suelen cerrar por feriados federales. En 2026 el calendario de feriados queda de la siguiente manera, según el sitio web del gobierno:
- 1° de enero: Año Nuevo
- 19 de enero: Día de Martin Luther King
- 16 de febrero: Día de los Presidentes
- 25 de mayo: Día de los Caídos
- 19 de junio: Juneteenth
- 3 de julio: Día de la Independencia (el feriado se adelanta porque el 4 cae sábado)
- 7 de septiembre: Día del Trabajo
- 12 de octubre: Columbus Day
- 11 de noviembre: Día de los Veteranos
- 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias
- 25 de diciembre: Navidad
Otros servicios que dejarán de funcionar el 16 de febrero de 2026
Las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) estarán cerradas el Día de los Presidentes, no se entregarán correos y solo se recibirá en los buzones.
Además, las oficinas gubernamentales estarán cerradas, a nivel federal y estatal, esto quiere decir que los departamentos de vehículos de motor, los ayuntamientos, las oficinas de servicios municipales, juzgados y bibliotecas estarán cerrados al público, según Univisión.
Por otro lado, entre los sitios que permanecerán abiertos ese día, se puede encontrar tiendas de comestibles como Trader Joe’s, Costco, Walmart y más, que operarán en horario regular. También, los comercios minoristas y restaurantes permanecerán abiertos, indicó Telemundo.
Por qué se celebra el Día de los Presidentes en EE.UU.
El origen de esta festividad se remonta a 1885, año en que se instituyó oficialmente para conmemorar el natalicio de George Washington, primer mandatario de la nación, que nació el 22 de febrero de 1732.
No obstante, a partir de la reforma legislativa de 1971, la celebración se transformó en un tributo colectivo a todos los líderes que ocuparon la presidencia de los Estados Unidos, señaló The Economic Times.
A pesar de la evolución cultural, la designación jurídica del feriado permanece inalterada bajo el nombre de Cumpleaños de Washington. Para el ciclo correspondiente a 2026, la efeméride se tendrá lugar el lunes 16 de febrero, lo que consolida un fin de semana largo de tres días que beneficia a los sectores académico, gubernamental y administrativo del país.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Dallas en febrero 2026
- 2
Noticias de New York: Mamdani firma una orden para proteger a migrantes contra el ICE y otros reportes
- 3
Noticias de California: Newsom confirma que no habrá operativos del ICE en el Super Bowl, pero la CBP inspecciona
- 4
Fueron bajistas de Spinetta y Fito Páez, se instalaron en Miami y hasta Shakira confía en su escuela: “Queremos llegar a miles”