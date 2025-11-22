Black Friday 2025 en EE.UU.: horario de apertura de tiendas como Walmart, Costco y Best Buy
El evento de compras más popular, que se lleva a cabo un día después de Acción de Gracias, ofrece grandes rebajas rumbo a fin de año
El Black Friday 2025 será el viernes 28 de noviembre, y marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Durante ese fin de semana, grandes empresas como Walmart, Amazon, Costco y Best Buy ofrecerán descuentos de hasta el 70% en sus artículos, por lo que dieron a conocer sus horarios de apertura.
A qué hora abren las tiendas en EE.UU. para el Black Friday 2025
Las tiendas que participan en las ofertas ya publicaron sus horarios de apertura para permitir el acceso a los consumidores en sus sucursales a nivel nacional, destacó El Diario NY.
Según el medio, los horarios locales son los siguientes:
- Walmart: el minorista cerrará sus tiendas durante el Día de Acción de Gracias y abrirá muy temprano el viernes 28 de noviembre, a las 6.00 hs (hora local de cada estado). En su página oficial se pueden conocer las ofertas en línea disponibles con antelación.
- Costco: cerrará sus almacenes en Thanksgiving, y volverá a sus operaciones en la mañana del Black Friday, es decir, el viernes 28 de noviembre, a las 9.00 hs.
- Best Buy: esta tienda se suma a la política de cerrar sus puertas durante Acción de Gracias. Volverán a atender al público en las primeras horas del Black Friday, a las 6.00 hs.
- Target: cierra en Thanksgiving y comenzará a atender al público alrededor de las 6.00 hs. del viernes.
- Home Depot: abrirá sus puertas a las 6.00 hs.
- Lowe’s: abrirá sus puertas a las 6.00 hs.
- Marshalls: comenzará con el Black Friday en las tiendas físicas a las 7.00 hs.
Consejos para comprar en el Black Friday 2025
Las rebajas del Black Friday suelen durar hasta el viernes o sábado después del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, algunas pueden extenderse hasta el Cyber Monday, que cae 1° de diciembre de 2025, destacó el sitio Black Friday.
Para maximizar los descuentos y, al mismo tiempo, evitar el gasto excesivo y las frustraciones, existen una serie de consejos que se pueden implementar para comprar en el Black Friday, consignó Consumer Reports.
Entre ellos, figuran:
- Comprar temprano: los minoristas ofrecen ofertas en artículos de todas las categorías, y muchos tienen políticas de reembolso y devolución durante las fiestas que incluyen reembolsos parciales para artículos que salen a la venta a un precio menor durante la temporada.
- Priorizar las compras en línea: se aconseja evitar las multitudes y acceder a más promociones exclusivas por internet. Se puede usar sitios como Black Friday para revisar los anuncios de las tiendas.
- Comparar precios: se deben utilizar sitios web y aplicaciones de comparación (como Google Shopping, PriceGrabber) y herramientas como el CR Deals Hub. Minoristas como Amazon, Best Buy, Target y Walmart también tienen sus propias aplicaciones de compra o también se puede usar extensiones de navegador como CamelCamelCamel, Keepa y Honey, que muestran el historial de precios y cupones.
- Programas de Fidelización: para obtener acceso anticipado a ofertas, cupones y la opción de comprar en línea y recoger en tienda para ahorrar en envío.
- Uso de las redes sociales: seguir a las marcas en Facebook, Instagram y TikTok permite encontrar códigos de promoción y ofertas exclusivas que no se anuncian en otro lugar.
- Definir un presupuesto: las ofertas están diseñadas para provocar compras impulsivas que no son necesarias. También se aconseja tener cuidado con las tarjetas de crédito por los intereses.
- Revisar todas las políticas de la tienda con anticipación: para conocer las políticas de devolución y de igualación de precios.
Por qué se llama Viernes Negro
El Viernes Negro o Black Friday es una de las jornadas de compras más concurridas en Estados Unidos. La etimología del término, que designa al día siguiente de Acción de Gracias, se sustenta en dos hipótesis populares, según Time and Date.
Una alude a las huellas oscuras que dejaba la alta concentración de tráfico vehicular en el pavimento. La otra, y más extendida, se vincula con la antigua práctica contable donde se anotaban las pérdidas en rojo y las ganancias en negro.
Históricamente, este día marcaba el momento en que muchos negocios, especialmente los pequeños, lograban obtener beneficios (o “entrar en negro”) antes de la temporada navideña.
