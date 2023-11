escuchar

Luis Miguel, de 53 años, ofreció su quinto concierto en el estadio Arena Cuidad de México con entradas agotadas. Sin embargo, esta presentación resultó ser poco inusual, luego de que el famoso cantante se resbaló y cayó de espaldas en el escenario tras realizar uno de sus característicos pasos. Algunos miembros del público registraron el momento exacto y lo viralizaron en las redes sociales.

En los videos filmados durante el show, se puede ver al intérprete de “La Incondicional” que aparece feliz y agradecido ante el clamor de sus fans, quienes le demostraron su admiración absoluta. Casi al final de la canción “Cielo rojo”, caminó sobre el escenario y levantó la pierna, pero el pie izquierdo que quedó apoyado no resistió y se resbaló, lo que provocó que la estrella musical se cayera hacia atrás. En ese momento, se ve cómo uno de los guitarristas corre hacia el cantante para intentar asistirlo, al igual que su escolta de seguridad.

Frente al asombro de la audiencia, Luis Miguel no se levantó rápido, sino que prefirió quedarse acostado en posición de estrella, con sus piernas y brazos abiertos, durante varios segundos para luego incorporarse lentamente e interpretar otra de sus famosas canciones sentado. En un acto improvisado, sus músicos se acercaron a él para continuar con el show.

Luis Miguel tuvo un accidente durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México @stefjimenez6 / TikTok

La estrella no paró su concierto y continuó deleitando al público con su voz. Un poco después, se levantó y volvió a realizar el icónico paso, pero ahora con la otra pierna, lo que derivó en vitoreos y aplausos. Entretanto, revisó cuidadosamente la suela de sus zapatos y miró la zona del escenario donde se resbaló, quizá para cerciorarse de que no hubiera un objeto extraño que volviera a ponerlo en su integridad física peligro. Se presume que había algún líquido derramado en las tablas, debido a que una persona de su staff llegó con una tela para limpiar.

“La caída que tuviste en escenario no es nada para todo lo que has superado en tu vida. ¡Vamos Luismi!”; “La entrega y la excelencia no necesita de adornos ni colores ¡Majestuoso!”; “Su pasión, su entrega, su voz que trasciende obstáculos y nos recuerda por qué lo llamamos ‘El Sol’” ; “¡Siempre arriba!”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores de Luis Miguel le dejaron.

Luis Miguel anuncia nuevas fechas

Luis Miguel regresó a los escenarios con su Tour 2023 en la Ciudad de México con entradas agotadas desde las primeras horas de que salieron los tickets a la venta. El primer concierto fue el 20 de noviembre, de un total de siete que estaban pactados, pero debido a la insistencia del público, se abrió una octava fecha para el 20 de diciembre. De acuerdo con Expansión, el costo de la nueva presentación es más elevado que el resto de los conciertos. Los boletos de la zona VIP, subieron más del 56%, en comparación con los tickets de noviembre.

El próximo año, en el sitio oficial de Luis Miguel, se indica que el intérprete de “Por debajo de la mesa” y “Ahora te puedes marchar” visitará República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú y estará en Argentina en marzo 2024 con cuatro fechas. Hasta el momento, se sabe que cerrará en Marbella, España, en el Starlite Festival.