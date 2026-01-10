“Blue Monday”: por qué el 19 de enero es el día “más triste” del año
Esta jornada es símbolo global de la melancolía y afecta el estado de ánimo de miles de personas
- 4 minutos de lectura'
El próximo 19 de enero, el calendario se tiñe de nostalgia con Blue Monday, una fecha que los expertos destacan como la jornada más difícil de superar en todo el año. Entre el cansancio tras las fiestas, las deudas de la “cuesta de enero” y la presión por los propósitos de Año Nuevo aún no hechos realidad, este tercer lunes del mes se convierte en un fenómeno global que invita a reflexionar sobre la salud mental y el bienestar emocional en pleno invierno.
Qué es y cuándo ocurre Blue Monday en 2026
El Blue Monday es un término popular que identifica el tercer lunes de enero como el “día más triste del año”, por combinar factores como el frío, las deudas navideñas y la dificultad de cumplir objetivos, lo que genera un bajón anímico, y sentimiento de desánimo y tristeza, destacó Univision.
En 2026, el Blue Monday cae 19 de enero, por ser el tercer lunes del mes, el cual simboliza la dificultad de mirar el futuro con ilusión, aseguró la Dra. Christine Crawford, MPH, directora médica asociada de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, a Today.
La combinación de salir de la euforia de todas las celebraciones navideñas, en las que se conecta con familiares y amigos, genera mucha emoción, pero cuando todo eso desaparece, el regreso a la rutina, el clima, la poca luz solar y demás factores pueden ser complicados para muchas personas.
Por qué el día más triste del año se representa con color azul
El azul es un color dual, mientras que la psicología del color de Goethe lo asocia con la paz y la relajación, esa misma pasividad puede inducir un estado de aletargamiento que deriva en melancolía, consignó Emooti.
Esta “tristeza azul” se intensifica en regiones del hemisferio norte, donde los inviernos crudos y la falta de luz solar sumergen a las personas en una penumbra constante, que afecta directamente el bienestar emocional.
Origen del Blue Monday
El Blue Monday nació en 2005 como una brillante estrategia de marketing de la agencia de viajes Sky Travel, que se basó en una fórmula diseñada por el psicólogo Cliff Arnall, la cual combinaba variables como el clima, las deudas navideñas y el abandono de los propósitos de año nuevo, señaló National Geographic.
La campaña buscaba incentivar la venta de vacaciones como “antídoto” a la tristeza. A pesar de que la comunidad científica desmintió la validez de dicha ecuación, el concepto logró calar hondo en la cultura popular, y se convirtió al tercer lunes de enero en el día más infame del calendario.
Aunque el Blue Monday se puede considerar como término publicitario, la sensación de tristeza en enero tiene explicaciones biológicas reales, entre ellas destacan:
- Abstinencia de azúcar: tras el exceso de dulces navideños, la caída de dopamina puede causar fatiga e irritabilidad.
- Estrés post-vacacional: el regreso a la rutina y los horarios laborales eleva los niveles de estrés y afecta la calidad del sueño.
- Falta de luz solar: el “Trastorno Afectivo Estacional” o winter blues es una respuesta real a los días cortos y las bajas temperaturas, lo que genera cansancio y desánimo crónico.
El peso del lunes en la historia
El día lunes cuenta con “mala fama” en el imaginario colectivo por ser el día que marca el fin del descanso. Esta percepción se refuerza con una lista de eventos históricos que ocurrieron o culminaron en este día, según Hola!.
Entre estos eventos ocurridos un día lunes destacan:
- 1912: el hundimiento del Titanic, el 15 de abril.
- 1957: la histórica riada del Turia en Valencia, España.
- 1987: el “lunes negro”, el 19 de octubre que marcó el mayor colapso bursátil moderno (el Dow Jones cayó 22%).
- 2005: el huracán Katrina toca tierra en EE.UU., el lunes 29 de agosto.
