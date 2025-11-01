SNAP sin fondos: la iniciativa de H-E-B para contrarrestar las consecuencias del cierre de gobierno

A raíz del cierre de gobierno en Estados Unidos, algunos apoyos federales están a punto de quedarse sin fondos. Entre ellos figura el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Para contrarrestar las consecuencias, la cadena H-E-B impulsó una iniciativa que donará millones de dólares a distintos bancos de alimentos.

Cierre del gobierno: el impacto en SNAP que H-E-B busca contrarrestar

Alrededor de 3,5 millones de beneficiarios que residen en Texas no recibirán asistencia en noviembre. La falta de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos dejó sin fondos los programas federales, por lo que, en respuesta, la cadena de supermercados lanzó una medida particular.

H-E-B donará US$5 millones a bancos de alimentos para contrarrestar las consecuencias del cierre de gobierno

A través de un comunicado del viernes 24 de octubre, H-E-B explicó: “Hemos comprometido US$5 millones para apoyar a los bancos de alimentos en todo Texas y una donación de US$1 millón para beneficiar a los programas de Comidas a Domicilio en todo el estado".

La compañía especificó que la donación de US$5 millones se distribuirá entre 20 bancos de alimentos de la red Feeding Texas. En el caso de los programas de Comidas a Domicilio, el dinero “apoyará sus esfuerzos para brindar servicios de nutrición a adultos mayores que no pueden salir de casa”.

El impacto de la falta de fondos de SNAP en Texas

El comunicado cita estadísticas de la situación. Más del 22% de los niños de la región tiene dificultades para conseguir acceso a alimentación, según Feeding Texas. Además, el 13,6% de los adultos mayores también están en riesgo.

Aproximadamente 3,5 millones de tejanos dependen de SNAP para comprar alimentos

El estado sureño tiene la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en EE.UU., con 5,3 millones de texanos en peligro. Desde el año pasado, la tasa incrementó del 16,4% al 17,6%.

El programa SNAP, que depende de fondos federales, perderá su financiación el 1° de noviembre. Si los legisladores no llegan a un acuerdo, la situación podría empeorar. La falta de fondos del programa SNAP encarecería la compra de alimentos para los ciudadanos del estado de la Estrella Solitaria y el resto del país.

Cierre de gobierno: cómo afecta a SNAP y empleados de Estados Unidos

El próximo sábado, que será el primer día de noviembre, los pagos federales de asistencia alimentaria se suspenderán indefinidamente. En California, el gobernador Gavin Newsom otorgó US$80 millones en fondos estatales para mitigar los efectos y compensar los retrasos en los beneficios federales de CalFresh.

Por el momento, en Texas no anunciaron medidas similares. Junto con los californianos, texanos y ciudadanos de otras regiones, más de 40 millones de estadounidenses se verán afectados, informó The Texas Tribune.

Además, este año expiran los subsidios de la norma conocida popularmente como Obamacare, lo que dejaría a millones de estadounidenses con mayores costos médicos.

Las consecuencias del cierre de gobierno impactan en programas y empleados federales Alex Brandon - AP

Muchos empleados también están afectados por el cierre de gobierno. Trabajadores de agencias como el Departamento de Defensa, Salud y Servicios Humanos, y Asuntos de Veteranos fueron de los primeros en recibir los impactos. En esa línea, los controladores aéreos ya perdieron su primer cheque completo, mientras que otros programas federales corren el riesgo de quedar sin financiación.

Por el momento, los beneficios de WIC, TANF, Medicaid y CHIP no están sujetos a cambios.